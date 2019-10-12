“شاهد” رغد صدام حسين تنشر وصية أبيها الأخيرة قبل إعدامه بدقائق.. فيديو مؤثر

نشرت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل، فيديو جديد على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لاقى تفاعلا واسعا من قبل متابعيها.

الفيديو الذي نشرته “رغد” ورصدته (وطن) على صفحتها قالت إنه لوصية الرئيس صدام حسين الأخيرة قبل إعدامه بدقائق.

ويظهر بالمقطع صوت رئيس العراق الراحل وهو يقرأ “بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.. صدق الله العظيم”

ويأتي ببقية المقطع شهادة لأحد محامي صدام، الذي وصف بالتفاصيل الدقيقة اللحظات الأخيرة في حياة الرئيس الراحل قبل إعدامه.

ولاقى المقطع تفاعلا واسعا جدا من قبل متابعي صفحة رغد صدام حسين الرسمية على فيس بوك.

ورغم مرور 13 عاما على إعدام الرئيس العراقي الراحل، لا تزال الكثير من الأجيال تتذكره كلما حل عيد الأضحى، لكون تنفيذ الإعدام تم فجر يوم السبت 30 ديسمبر 2006 الموافق للعاشر من ذي الحجة الذي يحتفل فيه المسلمون بعيد الأضحى.

وأمس، الجمعة، علّقت رغد صدام حسين على اعتراف الرئيس الامريكي دونالد ترامب بأن أسوأ قرار في التاريخ الأميركي كان الذهاب إلى الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت ابنة الرئيس العراقي الراحل في تغريدةٍ رصدتها “وطن”: ” نعرف منذ البدء انه قرار جائر وخطأ.لكن من سيعوض البلد الذي دمر؟؟. ومن سيعوضنا والدي واخوتي وابن اخي اللذين استشهدوا وهم يدافعون عن بلدهم؟؟. ومن يعوض العراقيين عن شهدائهم الذين يموتون كل يوم بالعشرات ظلمًا وبهتانًا؟؟. أنا أعلم..أن عوضنا عند الله كبير في نصر كبير بإذنه..”.