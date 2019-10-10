مدرسة حكومية تكشف حقيقة “الشائعة” المرعبة التي أثارت الذعر بين أولياء الأمور في سلطنة عُمان

في نفي للشائعة التي أثارت الذعر وأحدثت ضجة واسعة في سلطنة عُمان، أكدت مدرسة “جيفر بن الجلندى” الحكومية بولاية بهلاء أنه لا صحة لما يتداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن حالات تسمم بمبيد حشري في المدرسة.

وقالت المدرسة في تصريحات لصحيفة “أثير” بأنه لم تسجل أي حالة لديها أو في أي مركز صحي تشير إلى ذلك.

مدرسة جيفر بن الجلندي تنفي ما تم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي حول قيام أحد الطلبة بتلويث مياه الشرب بالمدرسة .. pic.twitter.com/lMFTjs41sr — شبكة عمان المحلية (@OMN_4) October 10, 2019

ودعت المدرسة الجميع إلى عدم تداول مثل هذه الإشاعات وأخذ المعلومة من مصدرها.

▶️ إدارة مدرسة جيفر بن الجلندى للتعليم الأساسي بمحافظة الداخلية تنفي ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول حدوث حالات تسممhttps://t.co/lVOTUI4swv#مركز_الأخبار pic.twitter.com/A9zuJallX7 — مركز الأخبار (@omantvnews) October 10, 2019

ويأتي هذا النفي بعد تداول إشاعة مفادها قيام أحد طلاب المدرسة برش مبيد حشري في الماء والذي أدى إلى عدد من حالات التسمم والإغماء.