اتفاقية سدّ النهضة ستُعطّش المصريين .. “إثيوبيا بالعربي” يفجّر فضيحة لـِ”السيسي”

أعلن حساب “إثيوبيا بالعربي” على “تويتر” أنّه سيقوم بنشر بنود الاتفاقية المتعلقة بسد النهضة والتي أكد أن رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي.

وقال “إثيوبيا بالعربي” إن السيسي وقع على الاتفاقية بصفته وشخصه رئيساً لمصر والتي بموجبها تم استكمال السد والتي لا تعطي نقطة مياه واحدة لمصر.وفقاً للحساب

وتابع الحساب: “ما نفعله الآن هو أخوة وليس أكثر. قضيتكم خاسرة ورئيسكم تنازلَ تنازلاً غير مشروط. وشكرا على كمية الشتائم والسباب تعبر عنكم”.

بناء على رغبة أخوتنا المصريين سيتم نشر بنود الاتفاقية التي وقع عليها السيسي بصفتة وشخصة رئيس مصر والتي بموجبها تم استكمال السد والتي لا تعطي نقطة مياة واحدة لمصر وما نفعلة الآن هو أخوة وليس أكثر قضيتكم خاسرة ورئيسكم تنازل تنازل غير مشروط

وشكرا على كمية الشتائم والسباب تعبر عنكم — إثيوبيا بالعربي 🇪🇹 (@EthiopyAr) October 8, 2019

ودخلت مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، إثر اجتماع فني بالخرطوم إلى “طريق مسدود” وفق رؤية مصرية تطالب بتدخل وسيط دولي، في مقابل نفي إثيوبي ورفض للوساطة، وتفاؤل سوداني بقدرة اللجنة الفنية على مواصلة العمل لحلحلة التعقيدات والاختلافات بين الدول الثلاث.

وشهدت الخرطوم، يومي الجمعة والسبت، الاجتماع الثلاثي لوزراء الموارد المائية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث ملف السد.

وفيما لم يصدر عن الاجتماع بيان ختامي، ناقش الوزراء الثلاثة “مقترحات ملء وتشغيل السد، ونتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية، التى بحثت على مدى 4 أيام تلك المسألة”.

وتشكلت اللجنة بناءً على توجيهات من قادة الدول الثلاث بعد تعثر المفاوضات في الفترة السابقة.