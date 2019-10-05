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“شاهد” من قلب مسقط إلى قلب الدوحة .. تعاون سيصيب الإمارات بـ”الهلوسة”

كتب وطن
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تشارك 30 شركة عمانية متوسطة وصغيرة في معرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يقام في مجمع “ مول” بالعصمة الدوحة.

وتعرض تلك الشركات أبرز السلع والمنتجات العمانية ذات الجودة العالية، وسط إقبال قطري على المعروضات.

وبدأ معرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدوحة يوم الثالث من اكتوبر الجاري ويستمر حتّى السادس من الشهر نفسه.

وقال سفير في قطر نجيب بن يحيى البلوشي خلال افتتاح المعرض الذي ترعاه غرفة قطر: “سعداء بمشاركة 30 شركة عمانية في المعرض، الذي يضم عدد كبير من السلع والمنتجات العمانية عالية الجودة، والتي عليها اقبال من الأشقاء القطريين والمقيمين في قطر”.

 

وأضاف أن الهدف من خلال إقامة المعرض الى تنشيط الحركة التجارية بين البلدين وكذلك التعريف بالمنتج العُماني الذي وصل الى العالمية بجودته ودقة صناعته، وايضاً خلق فرص تعاون بين الشركات القطرية ورجال الاعمال مع نظرائهم العمانيين والشركات الحاضرة في المعرض.

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