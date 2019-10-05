“شاهد” من قلب مسقط إلى قلب الدوحة .. تعاون سيصيب الإمارات بـ”الهلوسة”

تشارك 30 شركة عمانية متوسطة وصغيرة في معرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يقام في مجمع “قطر مول” بالعصمة الدوحة.

المعرض يلاقي إقبالاً من الزوار في ثاني أيامه، ويستمر حتى ٦ من أكتوبر في @MALLOFQATAR بالدوحة. pic.twitter.com/JuEf1CCgho — Ithraa Oman (@IthraaOman) October 5, 2019

وتعرض تلك الشركات أبرز السلع والمنتجات العمانية ذات الجودة العالية، وسط إقبال قطري على المعروضات.

30 شركة عمانية متوسطة وصغيرة تعرض في #قطر أبرز السلع والمنتجات العمانية ذات الجودة العالية .. وإقبال قطري على المعروضات ..

تواصل دائم وتكامل بين البلدين والشعبين الشقيقين .. #عمان #سلطنة_عمان pic.twitter.com/Lu2L5RGsEP — جابر الحرمي (@jaberalharmi) October 5, 2019

وبدأ معرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدوحة يوم الثالث من اكتوبر الجاري ويستمر حتّى السادس من الشهر نفسه.

تتواصل فعاليات معرض المؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة بالدوحة لليوم الثاني والذي يستمر حتى تاريخ 6 أكتوبر 2019م.

📍 قطر مول.



♦️ رواد الأعمال المشاركين في المعرض عرفونا بمؤسساتكم 😃 pic.twitter.com/sAgmR3k1oq — ريادة (@riyadaom) October 4, 2019

وقال سفير سلطنة عمان في قطر نجيب بن يحيى البلوشي خلال افتتاح المعرض الذي ترعاه غرفة قطر: “سعداء بمشاركة 30 شركة عمانية في المعرض، الذي يضم عدد كبير من السلع والمنتجات العمانية عالية الجودة، والتي عليها اقبال من الأشقاء القطريين والمقيمين في قطر”.

وأضاف أن الهدف من خلال إقامة المعرض الى تنشيط الحركة التجارية بين البلدين وكذلك التعريف بالمنتج العُماني الذي وصل الى العالمية بجودته ودقة صناعته، وايضاً خلق فرص تعاون بين الشركات القطرية ورجال الاعمال مع نظرائهم العمانيين والشركات الحاضرة في المعرض.