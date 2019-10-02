هيا الشعيبي مع رامز جلال
هيا الشعيبي مع رامز جلال
حياتنا

شاهد| الفنانة الكويتية الشهيرة هيا الشعيبي تفضح رامز جلال!

كتب وطن
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كشفت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي انها تلّقت أجراً مقابل مشاركتها في برنامج المقالب التي يقدّمها الفنان المصري خلال شهر .

وأعربت هيا الشعيبي عن استيائها الشديد من الفنانين الذي يهاجمون الفنان المصري رامز جلال صاحب برامج المقالب الشهيرة.

وقالت إن كل هؤلاء الفنانين يكونون على علم بالمقلب قبل المشاركة فيه، كما أنهم يتقاضون أموالًا مقابل ذلك، متسائلة: ”فلماذا يقومون بالتشهير به“.

وأكدت أنها كانت على علم بأنه برنامج مقالب ”كاميرا خفية“ قبل مشاركتها.

وذكرت أن أجرها في هذه الحلقة يساوي قيمة سيارة ونصف السيارة، موضحة أنه لا يصح مهاجمة رامز جلال من فنانين تقاضوا المال مقابل مشاركتهم في البرنامج.

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