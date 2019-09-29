تفاصيل مثيرة تكشف ما يجري.. هذه الحسابات المقربة من الإمارات أول من سربت خبر مقتل عبدالعزيز الفغم!

كشف المغرد القطري الشهير “بوغانم”، السبت، تفاصيل جديدة عن خبر مقتل اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيراً إلى أن أول المغردين الذين سربوا خبر “القتل” هي حسابات مقربة من الإمارات جداً.

وأضاف “بوغانم” في تغريدة رصدتها “وطن”، اول المغردين الذين سربوا خبر مقتل #عبدالعزيز_الفغم هي حسابات مقربه من الامارات جدا” من امثال (مجموعة نايف بن خالد وبن عويد).!

وتابع :” تسريب القصة بهذه السرعة، اضع عليها 1000 علامة ؟؟؟، وكأن هناك طرف يريد ان يوجه الرأي العام بأتجاه محدد هو يريده..!! وكأنه لا يريدك ان تفكر باتجاه آخر..؟؟”.

اول المغردين الذين سربوا خبر مقتل#عبدالعزيز_الفغم

هي حسابات مقربه من الامارات جدا"

من امثال مجموعة نايف بن خالد

وبن عويد

وتسريب القصه بهذه السرعه

اضع عليها 1000 علامة ؟؟؟

وكأن هناك طرف يريد ان يوجه الرأي العام

بأتجاه محدد هو يريده..!!

وكأنه لايريدك ان تفكر بأتجاه آخر..؟؟ — بوغانم (@hassanalishaq73) September 29, 2019

وتساءل “بوغانم”، هل يعقل ان يقوم بن سلمان بتصفية #عبدالعزيز_الفغم مع قرب ذكرى وفاة خاشقجي..؟؟ الا..ترون بأن هناك من يريد ان يحشر بن سلمان في زاويه اكثر..؟؟ خاصة بعد لقاء عادل جبير المرتبك البارحة ولقاء بن سلمان اليوم..؟؟

وأضاف :” اتبعوا.. اول من سرب خبر وفاته ستعرفون بأن الطباخ يطبخ على بن سلمان “.

هل يعقل ان يقوم بن سلمان

بتصفية #عبدالعزيز_الفغم

مع قرب ذكرى وفاة خاشقجي..؟؟

الا..ترون بأن هناك من يريد ان يحشر

بن سلمان في زاويه اكثر..؟؟

خاصة بعد لقاء عادل جبير المرتبك البارحه

ولقاء بن سلمان اليوم..؟؟

اتبعوا..اول من سرب خبر وفاته

ستعرفون بأن الطباخ يطبخ على بن سلمان — بوغانم (@hassanalishaq73) September 29, 2019

واللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي أُعلن فجر الأحد عن مقتله “برصاص صديقه” –وفق الرواية السعودية الرسمية التي شكك فيها كثيرون-

وبينما تساءل مغرّدون ومتابعون عن إمكانية تنفيذ عملية اغتيال وتصفية مدبّرة للواء الفغم، نقلت مواقع سعودية عن أقارب اللواء الفغم قولهم إنه كان في منزل أحد أصدقائه السبت في مدينة جدّة، وأثناء ذلك دخل عليهما صديق سابق للواء ودار بينمها نقاش بسبب خلاف شخصي قديم، ثمّ بادر الصديق السابق لقتل اللواء الفغم.

وشككّ مغرّدون سعوديون في الرواية السعودية لمقتل اللواء عبدالعزيز الفغم، معتبرين أنّ هناك ما هو ما خفي في ملابسات مقتله، وأن رواية مقتله برصاص صديقه “غير مقنعة”.

وأفادت وسائل الإعلام السعودية أنّ الجهات الأمنية طوّقت محيط المنزل، قبل أن يحاول الجاني الهروب، حيث تبادل إطلاق النار معهم مما أدى إلى مقتله.