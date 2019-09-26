نظام السيسي طلب من قطر أن تتجاهل “الجزيرة” تظاهرات الجمعة في مصر مقابل عرض “مغري”.. هكذا ردت الدوحة

كشف مغرد قطري شهير بتسريباته السياسية على تويتر مفاجأة خطيرة بزعمه أن النظام المصري طلب من قطر، أن تتجاهل قناة “الجزيرة” مظاهرات غدا الجمعة في مصر مقابل تهدئة مصرية تجاه قطر.

حساب “بوغانم” القطري الشهير بتويتر قال في تغريدة له رصدتها (وطن) حيث يتابعه أكثر من 136 ألف شخص إن هناك طرف قطري رفيع المستوى تلقى اتصالا من طرف مصري مماثل يطلب منه لف كاميرا قناة الجزيرة عن مظاهرات يوم الجمعه في مصر.

يقال والعهده على الراوي

بأن طرف قطري رفيع المستوى

تلقى اتصال من طرف مصري مماثل

يطلب منه لف كاميرا قناة الجزيره

عن مظاهرات يوم الجمعه في مصر

مقابل تهدئه مصريه تجاه قطر

وفتح قنوات تواصل خلف الكواليس

فكان الرد القطري

لا..نتدخل في برامج القناه

يبدو بأنها رسالة رفض الطلب بشكل محترم — بوغانم (@hassanalishaq73) September 26, 2019

وأوضح ووفقا لمصادر قال إنها هي من أمدته بهذه المعلومات أن المسؤول المصري عرض مقابل ذلك تهدئة مصرية تجاه قطر وفتح قنوات تواصل خلف الكواليس.

فكان الرد القطري بحسب “بوغانم”:”لا نتدخل في برامج القناة”، ليعقب المغرد القطري الشهير:”يبدو بأنها رسالة رفض الطلب بشكل محترم”

وطلبت وزارة الداخلية المصرية من المواطنين الالتزام بالنظام العام والقانون، وذلك عشية المظاهرات الحاشدة المرتقبة غدا الجمعة، المطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الداخلية في بيان مقتضب، إنها ستتصدى لأي محاولة لزعزعة الاستقرار والسلم الاجتماعي بكل حزم وحسم.

ويستعد المصريون للخروج في مظاهرات حاشدة غدا الجمعة للمطالبة برحيل السيسي، وحث الممثل والمقاول محمد علي مواطني بلاده على الخروج غدا في كل المحافظات، داعيا رجال الأمن والجيش لتجنب مواجهة الشعب.

بالمقابل، تسارع الأجهزة الأمنية المصرية الزمن للإعداد لمظاهرة مؤيدة للسيسي في ميدان رابعة العدوية، الذي غيرت السلطات اسمه إلى ميدان “هشام بركات”، النائب العام السابق المغتال.

وذكرت مصادر أن السلطات وجهت بحشد عشرات آلالف الموظفين في إدارات ومراكز تعليمية للمشاركة في مظاهرات الغد.

تزامن ذلك مع ارتفاع أعداد المعتقلين على خلفية المظاهرات ضد السيسي إلى 1915 شخصا، بينهم 69 فتاة، بحسب ما أكدت مصادر للجزيرة.

وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) قد دعت قادة العالم لإصدار إدانات واضحة ضد الملاحقات الأمنية التي شنها نظام السيسي ضد معارضيه عقب خروج مظاهرات مناهضة للنظام في المدن المصرية يوم الجمعة الماضي.

وقالت المنظمة إنها وثقت الاعتقالات الواسعة التي قامت بها أجهزة الأمن المصرية من القبض على صحفيين ومحامين ونشطاء وسياسيين، في محاولة لإسكات أصوات المعارضين والحؤول دون تنظيم مزيد من المظاهرات.

ووثّقت العفو الدولية عمليات اعتقال جرت في خمس مدن مصرية أثناء مظاهرات خرجت يومي 20 و21 سبتمبر/أيلول الجاري، كما أبلغت منظمات حقوقية مصرية عن إلقاء القبض على مئات الأشخاص في أنحاء مصر خلال تلك المظاهرات.