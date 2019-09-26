توكل كرمان تخاطب السيسي بـ”بلحة”: يوم الجمعة يومك الأخير في حكم مصر.. صرت “مخلوعا” وحكايتك سمجة

شنت الناشطة اليمنية المعروفة توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، هجوما عنيفا على رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي مؤكدة أنه غدا، الجمعة، هو آخر أيامه في حكم مصر في إشارة لتظاهرات المصريين الغاضبة غدا والمطالبة بعزله.

وسخرت “كرمان” من السيسي في تغريدة لها على تويتر رصدتها (وطن) وخاطبته بلقبه الذي اشتهر بين معارضيه على مواقع التواصل “بلحة” ودونت ما نصه:”اسمع يا بلحة .. يوم الجمعة آخر يوم ، خلاص انتهت حكايتك السمجة وظلك الثقيل على مصر أم البلاد، البقية مجرد تفاصيل”

اسمع يا بلحة .. يوم الجمعة آخر يوم ، خلاص انتهت حكايتك السمجة وظلك الثقيل على مصر أم البلاد، البقية مجرد تفاصيل #تسقط_بلحة#يسقط_الدحلاب pic.twitter.com/CW1EJvgW3e — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) September 24, 2019

وأضافت الناشطة اليمنية أنها تعتقد أن الموجة الجديدة من ثورة يناير ستستمر ثلاثة أسابيع حتى تطيح بالمخلوع السيسي تماما عن حكم مصر.. حسب وصفها.

اعتقد أن الموجة الجديدة من ثورة يناير ستستمر ثلاثة أسابيع حتى تطيح بالمخلوع السيسي تماما عن حكم مصر

لكن وهل قد اصبح السيسي مخلوعاً؟!!

أي والله قد أصبح مخلوعاً، والبقية مجرد تفاصيل#ميدان_التحرير #حاكموا_بلحة#حاكموا_الدحلاب — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) September 22, 2019

وتابعت:”لكن وهل قد اصبح السيسي مخلوعاً؟!! أي والله قد أصبح مخلوعاً، والبقية مجرد تفاصيل”

وسبق أن صرحت “كرمان” قبل أيام بأنه عار على مصر ان يبقى السيسي رئيسا لساعة واحدة “هذه الخزي يستحق ثورة تقتلعه وتلقيه في مزبلة التاريخ”

عار على مصر ان يبقى السيسي رئيسا لساعة واحدة هذه الخزي يستحق ثورة تقتلعه وتلقيه في مزبلة التاريخ #يسقط_حكم_العسكر — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) September 20, 2019

وقال مدير جماعة حقوقية مصرية يوم الخميس إن ما لا يقل عن 1900 شخص اعتقلوا منذ بدأت احتجاجات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة ومدن مصرية أخرى يوم الجمعة الماضي.

وقال جمال عيد مدير “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” إن الاعتقالات حدثت بين يومي الجمعة والأربعاء ووصفها بأنها جزء من ”أعنف حملة في تاريخ مصر (الحديث)“.

وتجمع متظاهرون رددوا هتاف ”ارحل يا سيسي“ في القاهرة ومدن أخرى يوم الجمعة في أعقاب دعوات على الإنترنت للتظاهر ضد مزاعم بفساد الحكومة، واستمرت المظاهرات في مدينة السويس المطلة على البحر الأحمر يوم السبت.

ووُجهت دعوات لاحتجاجات مماثلة يوم الجمعة، لكن أنصار الحكومة يخططون لتجمعات حاشدة لإظهار تأييدهم للسيسي.

وكثفت قوات الأمن تواجدها في الميادين الرئيسية بالمدن الكبرى وتفحص أجهزة الهواتف المحمولة بحثا عن محتوى سياسي.

وأثارت الاحتجاجات قلق المستثمرين وأدت لبدء حملة مؤيدة للسيسي على وسائل الإعلام المصرية المقيدة بشدة.

وحملت الصفحة الأولى من صحيفة الدستور الخاصة المؤيدة للحكومة صور 33 من المعارضين والنشطاء والصحفيين والكتاب تحت عنوان ”احذروهم“.

من بين هؤلاء محمد علي الممثل والمقاول السابق الذي نشر سلسلة من مقاطع الفيديو قبل الاحتجاجات من منزله في إسبانيا، متهما السيسي والجيش بالفساد. ونفى السيسي هذه المزاعم ووصفها بأنها ”كذب وافتراء“.