“شاهد” سعودي يقص “عبارة التوحيد” من علم السعودية ويشعل مواقع التواصل.. هذه رسالته لـ ابن سلمان

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا لمواطن سعودي، يقص عبارة التوحيد “لا إله إلا الله محمد رسول الله” من علم المملكة ويهاجم ولي العهد محمد بن سلمان.

وأظهر المقطع المتداول المواطن السعودي يمسك بمقص ويقطع كلمة التوحيد من العلم، مبررا ذلك بأن ابن سلمان دنس هذا العلم وأساء لكلمة التوحيد بزعم التحرر والانفتاح.

سبحان الله

الذي جعل فئه كبيره تكره نظام آل سعود

بسبب سياساتهم وحماقاتهم وتأمرهم على

المسلمين..!! pic.twitter.com/5adar2fFqF — بوغانم (@hassanalishaq73) September 15, 2019

وقال إن هذا العلم الذي أصبح يظهر في حفلات الرقص والغناء، لا يليق أن تظهر عليه عبارة التوحيد ويتم تدنيسه بهذه الأعمال داعيا السعوديين لمثل فعله لإيصال الرسالة للسلطات.

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.

وكان أبرز تلك الوقائع السماح للمرأة السعودية بدخول الملاعب وقيادة السيارة والدراجة النارية، فضلا عن ظهور الرقص والاختلاط والمشاهد الشاذة والغريبة على المجتمع السعودي.

وتشهد السعودية مؤخراً نشاطًا فنيًا مكثفًا عبر استقدام مطربين ومطربات من خارج المملكة، بعد أن أنشأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “هيئة الترفيه”، وقلص من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العام الماضي، ورفع القيود عن إقامة الحفلات.

وأرجع ناشطون ظهور هذه المشاهد بالمملكة بصورة مفاجئة وانتشارها الواسع بشكل غريب، إلى غياب الرقابة وتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ويرى هؤلاء الناشطون أيضا أن توسيع صلاحيات ونشاطات هيئة الترفيه “أسهم في تحويل السعودية إلى مرتع للتجاوزات والانفلات الأخلاقي”، حسب رأيهم.