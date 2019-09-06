فيصل المقداد
فيصل المقداد
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“شاهد” ماذا قال نائب وزير الخارجية السوري عن سلطنة عمان والإعلام فيها

كتب وطن
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وصف نائب وزير الخارجية السوري د. فيصل المقداد العلاقات العُمانية السورية بأنها “قوية ولم تهتز”.

 

وقال في لقاء أجرته معه إذاعة “هلا FM” إنه لا يجامل الإعلام العماني كونه إعلام محايد وموضوعي بعكس الإعلام الغربي الذي تآمر على الحقائق في .حسبما قال

كان مسؤول سوري قال إن عدد الشركات العمانية المشاركة في معرض دمشق الدولي الحالي يفوق الـ16 شركة، جميعها شركات متميزة تصدر إلى الكثير من دول العالم، معتبرا أن هذه التجربة والمشاركة مهمة.

 

وبين رئيس لجنة المعارض والمؤتمرات والاجتماعات في غرفة تجارة وصناعة ، زكريا الغساني، لصحيفة “الوطن” أن معرض دمشق الدولي معروف على مستوى الشرق الأوسط، لافتا إلى أن المساحة المحجوزة من قبل الشركات العمانية على أرض المعرض تفوق الـ500 متر مربع.

 

واعتبر أن المعرض يعد فرصة لتعزيز التعاون والتبادل الاقتصادي بين قطاعي رجال الأعمال في كل من سوريا وسلطنة عمان.

 

من جهته اقترح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، قيس بن محمد اليوسف، أن تركز المفاوضات على إقامة مشاريع مشتركة، والسعي إلى التكامل في الصناعات، فيمكن للصناعات العمانية أن تكون مدخلات في الصناعات السورية، والعكس صحيح، وذلك لتحقيق العوائد المنتظرة من الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لدعم الصناعة.

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