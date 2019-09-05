شيخة قطرية تُحرج وزير التغريد الإماراتي أنور قرقاش بعد تكذيب حكومة هادي له: “تقتلون القتيل وتمشون في جنازته”

شنت الشيخة القطرية المعروفة مريم آل ثاني، هجوما عنيفا على وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، بعد تغريدة له عن الوضع اليمني الذي أزمته الإمارات واجتماع جدة.

وكان “قرقاش” الذي تدعم دولته الميليشيات الانفصالية في الجنوب وأشرفت على انقلاب عدن، رحب أمس بالمباحثات الجارية بالسعودية بين مسؤولين في الحكومة اليمنية “الشرعية” والمجلس الانتقالي بالجنوب، وهو ما نفته حكومة هادي وأصدرت تكذيبا له.

وكتب “قرقاش، في تغريدة له عبر تويتر أمس، الأربعاء، رصدتها (وطن): “نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي”.

نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح إجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي، وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته هي الأولوية، والشكر والتقدير للملكة العربية السعودية الشقيقة على قيادة التحالف سياسيا وعسكريا بحرص وحنكة واقتدار. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 4, 2019

ورأى الوزير الإماراتي أن وحدة الصف ضد “الانقلاب الحوثي” ومضاعفة الجهد في مواجهته أولوية.

التغريدة التي هاجمتها “آل ثاني” بشدة منددة بسياسات الإمارات في اليمن والتي تسببت بوضع كارثي ومأساوي هناك.

وردت الشيخة القطرية على “قرقاش” ساخرة:”تقتلون القتيل وتمشون في جنازته يا قرقاش؟”

تقتلون القتيل وتمشون في جنازته يا قرقاش؟

حل اليمن يكمن في إنهاء تحالفكم وخروجكم منها! يجب أن يكون الحوار يمني – يمني خالص دون عبثكم وأموالكم وانقلاباتكم القذرة!@AnwarGargash pic.twitter.com/qN49HekwRm — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) September 5, 2019

وتابعت موضحة في تغريدتها التي رصدتها (وطن):”حل اليمن يكمن في إنهاء تحالفكم وخروجكم منها! يجب أن يكون الحوار يمني – يمني خالص دون عبثكم وأموالكم وانقلاباتكم القذرة!”

ونفت الحكومة اليمنية الشرعية أمس، الأربعاء، مجددا انخراطها في أي حوار مع المجلس الانتقالي الجنوبي، مشددة على ثبات موقفها من أن وحدة الأراضي اليمنية وسلامتها ليست محلا لأي نقاش.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، قوله إن “وجود قيادات الدولة في مدينة جدة يأتي في سياق توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي وضمن التواصل المستمر مع قيادة المملكة العربية السعودية للوقوف على أحداث التمرد الأخيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية والتي وصلت ذروتها بقصف الطيران الإماراتي لمواقع الجيش الوطني في عدن وأبين”.

وأضاف بادي أن “الحكومة وهي تجدد موقفها المعلن منذ اليوم الأول بالترحيب بدعوة الحوار التي وجهتها وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، توضح عدم وجود أي شكل من أشكال الحوار حتى الآن مع ما يسمى المجلس الانتقالي”.

وجدد الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية تأكيد الحكومة على أن “الثوابت الوطنية وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية ليست محل مساومات أو نقاش”، معرباً عن تقدير الحكومة للشعب اليمني ولجهود جيشه الوطني في الدفاع عن سلامة البلاد ووحدتها.