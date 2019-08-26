بصور وفيديوهات مخلة.. زوج “خسيس” فعل بزوجته بعد شهرين من زواجهما ما لا يتصوّره عقلك!!

اتهمت زوجة مصرية زوجها بأنّه تزوجها ليتاجر في شرفها ويصورها مع أشخاص ويبتزهم بعدها للحصول على مبالغ مالية كما كان يفعل مع زوجته الأولى.

وقالت في دعوى الخلع التي أقامتها إن زوجها شهّر بها وابتزها بصور وفيديوهات بأوضاع مخلة، بعد تصويرها خلسة بعد زواجهما بشهرين.

وأضافت الزوجة أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية أن خلافات زوجية حادة نشبت بيني وزوجي منذ أول شهر زواج، بعد مطالبته لأهلي بالإنفاق عليه، وتهديدي بالمسجلين خطر الذين تجمعهم وإياه علاقات مشبوه، لأكتشف حقيقة سمعته السيئة، ونصبه على العديد من السيدات، مقابل حصوله على مبالغ مالية.

وأوضحت: كان يعايرني إذا أنفق علي جنيهاً واحداً، وحاول أن يدفعني لقبول أي وظيفة حتى وإن كانت غير أخلاقية، وعندما تصديت له وشكوته لبعض أقاربنا جن جنونه وأقسم على أن ينتقم مني.

وأضافت: “جاء لي بمديره بالعمل، وخيرني بين الموافقة على التصرف معه بشكل غير أخلاقي، أو تدميري بالصور والفيديوهات التي بحوزته، بعد أن كشفت مخططه، وهنا هربت من المنزل في الساعة 3 فجرًا وأنا في حالة هستيرية، بعد أن هددني بمحاولة قتل نفسي بسكين”.