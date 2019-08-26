أول ظهور لأمير الكويت بعد الوعكة الصحية.. “شاهد” كيف بدا الشيخ صباح خلال استقبال ضيوفه

في أول ظهور له، عقب الحديث عن تدهور حالته الصحية، استقبل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، ولي العھد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة إن الاستقبال جرى في قصر بیان، في مؤشر على أنه رسالة طمأنة للكويتيين على الوضع الصحي لأمير البلاد.

#فيديو | سمو الأمير يستقبل ولي العهد ورئيس مجلس الأمه #مرزوق_الغانم

وألف الحمدلله على سلامه

يا سمو الامير .. #صباح_الاحمد_الصباح pic.twitter.com/VPguCWjenC — شامل نيوز 🇰🇼 (@liferdefempire) August 26, 2019

وخلال الساعات الماضية، راجت الكثير من الشائعات بشأن حقيقة الوضع الصحي للشيخ صباح، ما أثار القلق في الكويت.

وتوجه عدد من الكويتيين بمختلف أطيافهم بالدعاء للشيخ صباح بدوام الصحة بعد تأكيد عدد منهم أنه بصحة جيدة وأن ما أثير حول تأزم حالته الصحية هو شائعات مغرضة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وكان الديوان الأميري كشف في الـ 18 من الشهر الجاري أن الشيخ صباح تعافى من عارض صحي ألمّ به بعد أن أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول هذا العارض، في حين لم يظهر الشيخ صباح بعد تعافيه في أي مناسبة أو وسيلة إعلام.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بعدة وسوم تحمل اسم أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح، بعد انتشار ما وصفه كويتيون بإشاعات مغرضة تهدف لزعزعة استقرار الكويت عن وضع الأمير الصحي.

التعرّض لسمو الأمير حفظه الله



بالإشاعات فعل لا يفعله إلا الجبناء#صباح_الأحمد_خطاك_السو #صباح_الاحمد_الصباح pic.twitter.com/2qkdhdrOQF — أبو نايف (@Mukled) August 25, 2019

وفي غضون ساعات قليلة تصدر هاشتاغ “صباح الأحمد الصباح” و”صباح الأحمد خطاك السوء”، قائمة الوسوم الأكثر تداولا في الخليج على موقع “تويتر”.

اللهم اشفي والدنا واميرنا سمو الشيخ صباح الاحمد وانثر العافيه في جسده واسقه لذة الصحة واجعله سالم معاف لا ضرر فيه ربي اشفه شفاء لا يغادر سقما اللهم امين#صباح_الأحمد #صباح_الأحمد_خطاك_السو #صباح_الامن_والامان #صباح_الاستقرار pic.twitter.com/3ZD02Aequ3 — طلال الكشتي (@Talal_Alkashte) August 25, 2019

ونشر عدد كبير من الإعلاميين والمشاهير الكويتيين والخليجيين تعليقات حول الحالة الصحية لأمير الكويت.

اللهم أحفظ سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ #صباح_الأحمد_الصباح

وأمده بالصحة والعافية وأطل في عمره#عبدالله_الرويشد pic.twitter.com/qKp7osFOw9 — عبدالله الرويشد (@Ruwaishid_com) August 25, 2019

خطاك السوء يا أبونا الغالي والله يطول بعمرك ويحميك من كل شر #صباح_الأحمد — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) August 18, 2019

وأطلق بعض مستخدمي مواقع التواصل مجموعة من التحذيرات، من بعض التقارير الإعلامية التي وصفوها ببث الإشاعات المغرضة حول صحة أمير الكويت.

ووصفوا تلك الحسابات بأنها تحاول زعزعة أمن واستقرار الكويت، وطالبوا بوضع مروجي تلك الإشاعات المغرضة تحت طائلة المحاسبة القانونية.

حذَر المحامي الكويتي هاني حسين من نقل أي شخص لأي خبر غير صحيح يخص أمير البلاد، لأن هذا يضعه تحت طائلة المحاسبة القانونية، وقال: “للعلم أي نقل أو نشر أو إعادة نشر لأي خبر يخص صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه غير صحيح.. جريمة يعاقب عليها قانون أمن الدولة الله يطول بعمر سموه ويحفظه.. قائدنا ووالدنا وأسير قلوبنا الله ينتقم من كل شخص مجنون معتوه أراد بهذه الدولة الفتنه والدمار”.

🇰🇼 بعض مستخدمي حسابات #التواصل_الإجتماعي يسيئون إستخدامه من أهل #الشر لنشر #الفتن والإشاعات بين #الناس ولكنهم وأن كثر عددهم فهم قله والحمد لله أصحاب #العقول النيره الطيبين كثر ونسأل الله أن يحفظ وطننا وأميرنا وولي عهدنا وقيادتنا وشعبنا من كل مكروه🤲🤝#فيصل_الحمود_المالك_الصباح — فيصل الحمود المالك الصباح🇰🇼 (@faisalalsabah) August 25, 2019

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي بالإنابة محمد ضيف الله أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد تعافى من “العارض الصحي” الذي تعرض له.

وقال الوزير الكويتي، إنه تم إجراء “الفحوصات الطبية المعتادة” للشيخ صباح وتكللت نتائجها بـ”التوفيق والنجاح”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، دون كشف مزيد من التفاصيل عن طبيعة العارض الصحي.

ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة محمد ضيف الله شرار قوله، إن “الشيخ صباح الذي يبلغ عمره 90 عاما أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة”. ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى.