أول ظهور لأمير الكويت بعد الوعكة الصحية.. “شاهد” كيف بدا الشيخ صباح خلال استقبال ضيوفه

في أول ظهور له، عقب الحديث عن تدهور حالته الصحية، استقبل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، ولي العھد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية.
وقالت الوكالة إن الاستقبال جرى في قصر بیان، في مؤشر على أنه رسالة طمأنة للكويتيين على الوضع الصحي لأمير البلاد.
وخلال الساعات الماضية، راجت الكثير من الشائعات بشأن حقيقة الوضع الصحي للشيخ صباح، ما أثار القلق في الكويت.
وتوجه عدد من الكويتيين بمختلف أطيافهم بالدعاء للشيخ صباح بدوام الصحة بعد تأكيد عدد منهم أنه بصحة جيدة وأن ما أثير حول تأزم حالته الصحية هو شائعات مغرضة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.
وكان الديوان الأميري كشف في الـ 18 من الشهر الجاري أن الشيخ صباح تعافى من عارض صحي ألمّ به بعد أن أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول هذا العارض، في حين لم يظهر الشيخ صباح بعد تعافيه في أي مناسبة أو وسيلة إعلام.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بعدة وسوم تحمل اسم أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح، بعد انتشار ما وصفه كويتيون بإشاعات مغرضة تهدف لزعزعة استقرار الكويت عن وضع الأمير الصحي.
وفي غضون ساعات قليلة تصدر هاشتاغ “صباح الأحمد الصباح” و”صباح الأحمد خطاك السوء”، قائمة الوسوم الأكثر تداولا في الخليج على موقع “تويتر”.
ونشر عدد كبير من الإعلاميين والمشاهير الكويتيين والخليجيين تعليقات حول الحالة الصحية لأمير الكويت.
وأطلق بعض مستخدمي مواقع التواصل مجموعة من التحذيرات، من بعض التقارير الإعلامية التي وصفوها ببث الإشاعات المغرضة حول صحة أمير الكويت.
ووصفوا تلك الحسابات بأنها تحاول زعزعة أمن واستقرار الكويت، وطالبوا بوضع مروجي تلك الإشاعات المغرضة تحت طائلة المحاسبة القانونية.
حذَر المحامي الكويتي هاني حسين من نقل أي شخص لأي خبر غير صحيح يخص أمير البلاد، لأن هذا يضعه تحت طائلة المحاسبة القانونية، وقال: “للعلم أي نقل أو نشر أو إعادة نشر لأي خبر يخص صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه غير صحيح.. جريمة يعاقب عليها قانون أمن الدولة الله يطول بعمر سموه ويحفظه.. قائدنا ووالدنا وأسير قلوبنا الله ينتقم من كل شخص مجنون معتوه أراد بهذه الدولة الفتنه والدمار”.
وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي بالإنابة محمد ضيف الله أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد تعافى من “العارض الصحي” الذي تعرض له.
وقال الوزير الكويتي، إنه تم إجراء “الفحوصات الطبية المعتادة” للشيخ صباح وتكللت نتائجها بـ”التوفيق والنجاح”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، دون كشف مزيد من التفاصيل عن طبيعة العارض الصحي.
ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة محمد ضيف الله شرار قوله، إن “الشيخ صباح الذي يبلغ عمره 90 عاما أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة”. ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى.