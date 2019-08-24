بـ”رقص ساخن وصدر مكشوف”.. “شاهد” رانيا يوسف تتخطى الخطوط الحمراء بفيديو مثير من المصيف رفقة فنان شهير

عادت الفنانة المصرية رانيا يوسف لإثارة الجدل من جديد باستعراض جسدها في فيديو مثير من الساحل الشمالي رفقة فنان شهير، ما فجر موجة غضب تجاهها من قبل النشطاء الذين اتهموها بنشر الفجور وإثارة الغرائز بهدف الشهرة.

وتظهر “رانيا” في الفيديو الذي نشرته على حسابها بتويتر ورصدته (وطن) وهي وترقص علي أنغام أغنية “أنا ابن مصر” لـ محمود العسيلي، أثناء تواجدها في الساحل الشمالي وترتدي فستان كاشف مفتوح الصدر.

I am just a normal person, and it is normal to have quality time with my family. ❤ pic.twitter.com/XCyRmR9Zbp — رانيا يوسف (@RaniahYousief) August 24, 2019

كما رقصت رانيا مع مصطفى فهمي وزوجته على انغام اغنية” الهوا يا اللي طاير من الهوا ” للفنانة اللبنانية فيروز من داخل أحد الحفلات.

ودائما ما تشارك رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها بصور وفيديوهات ولقطات مثيرة من حياتها اليومية، وكان آخرها خضوعها لجلسه تصوير جريئة عرضتها لهجوم عنيف.

ويتهم العديد من المصريين رانيا يوسف بنشر الفسوق والرذيلة عبر صورها الفاضحة والتي تتعمد فيها إظهار أكبر قدر ممكن من جسدها للفت الأنظار إليها، وسبق أن قُدم ضدها العديد من المحاضر كان آخرها بسبب فستانها الفاضح الذي أحدث ضجة كبرة بأحد المهرجانات.