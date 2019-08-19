حقيقة اختطاف شهد الكويتية
حقيقة اختطاف شهد الكويتية
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شاهد| فيديو للفنانة المعتزلة شهد الكويتية بعد أنباء عن اختطافها ومطالبات بتحريرها.. ماذا قالت!

كتب وطن
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نفت الفنانة المعتزلة ما تم تداوله من أنباء عن اختطافها وتهديدها.

وقالت شهد، في فيديو عبر ”سناب شات“: ”مطلعين إشاعة وسوالف إني مخطوفة وقاعدين يهددوني وعشان أبين لكم إني مخطوفة لازم أغمز، وقالولي رمشي حطي نقط ولمي شعرك على جنب واغمزي برمشك 7 مرات، وأنا ما فيني شي“.

وأظهر مقطع الفيديو الفنانة وهي تجلس رفقة عدد من الأصدقاء والعائلة، قائلةً: ”ما فيني شي وقاعدين مع العيلة، معزومين في بيت ناس، قاعدين نحكي الحياة حلوة وبس مشكورين“.

وأطلق مغردو ”تويتر“ هاشتاج تحت بعنوان ”#save_shahad“، مدعين أنها مخطوفة، مطالبين بتحريرها وإنقاذها.

يُذكر أن شهد الكويتية اعتزلت الفن نهاية عام 2012 وقررت هي وعائلتها الهجرة إلى تايلاند، بعدما انتهت من تصوير آخر أعمالها في الكويت، وهو مسلسل ”مطلقات صغيرات“، وكان ذلك من أجل التفرغ لحياتها الخاصة.

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