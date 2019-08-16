“قرقاش” يُصاب بهستيريا حادّة بسبب القاعدة العسكرية التركية الجديدة في قطر .. لم يجد إلا تويتر ليعبّر عن جنونه منها!

أثار الإعلان عن قرب افتتاح تركيا قاعدةً عسكرية جديدةً في قطر جنون أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية.

وزعم “قرقاش” في تغريدة: “بينما تعزز الامارات العلاقات الاستراتيجية مع الأشقاء في السعودية ومصر ومنظورها إحياء الامن العربي، يبتكرون معنى مسخ للسيادة بعودة احتلال فارق قبل ١٠٠ عام”.

بينما تعزز الامارات العلاقات الاستراتيجية مع الأشقاء في السعودية ومصر ومنظورها إحياء الامن العربي، يبتكرون معنى مسخ للسيادة بعودة احتلال فارق قبل ١٠٠ عام



وعويل كاهن سياستهم يعبر عن خيبة فشل مشروع التفرقة بين الأشقاء



اختاروا مسارهم وادركوا تكلفته وخطورته — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 15, 2019

وكشفت صحيفة “حرييت” التركية، قبل أيام عن أن تركيا وقطر ستفتحان قاعدة “طارق بن زياد” العسكرية الجديدة في الدوحة خلال الخريف المقبل بحضور الأمير تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واقتبست الصحيفة مقولة للقائد العسكري المسلم طارق بن زياد، في تعليقها على افتتاح القاعدة التي تحمل اسمه في الدوحة: “البحر خلفكم، والعدو أمامكم. لا مجال للعودة”.

ويواصل الجنود الأتراك أداء واجباتهم في الدوحة، تحت قيادة القوات المشتركة القطرية التركية.

وسوف تزداد أعداد الجنود الأتراك في المستقبل القريب. بحسب “حرييت”

وتتمتع القاعدة العسكرية الدائمة لتركيا في قطر بأهمية تتجاوز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبشكل عام، فإن دول الحصار -الإمارات والسعودية- غير راضية عن التعاون التركي القطري.