إيران تؤكد اليوم ما كشفه حسابٌ عُماني شهير قبل أسبوع بشأن المباحثات الأخيرة مع الإمارات .. ماذا في التفاصيل؟

قبل أسبوع، كشف حساب “الشاهين” العُماني الشهير بموقع “تويتر” عن أبرز النقاط التي تم التفاهم عليها بين الإمارات وإيران في أعقاب زيارة وفد إماراتي لطهران .

وكان من بين تلك البنود -التي أكد الإيرانيون صحتها-، هو ما أعلنته رابطة التجار الإيرانيين في الإمارات، الأحد، عن قرار تعاملها مع المستثمرين الإيرانيين، ومنحهم تأشيرات سفر تجارية، وفتح حسابات مصرفية لهم.

إذ قال “الشاهين” قبل أسبوع من هذا الإعلان الرسمي، إن الإمارات تعهدت بالسماح بزيادة رؤوس أموال مؤسسات مصرفية إيرانية على أراضيها بنسبة 300% مقابل عقود طويلة الأجل تقوم من خلالها مؤسسات إماراتية في دبي “لم يتم تسميتها” بمناولة ونقل وتصدير النفط الإيراني بسعر متفق عليه مسبقاً.

🦅 هام 🦅

البند 3

تتعهد الإمارات بالسماح بزيادة رؤوس أموال مؤسسات مصرفية إيرانية على أراضيها بنسبة 300% مقابل عقود طويلة الأجل تقوم من خلالها مؤسسات إماراتية في دبي (لم يتم تسميتها) بمناولة ونقل وتصدير النفط الإيراني بسعر متفق عليه مسبقاً.#الامارات_شريان_ايران pic.twitter.com/ejJueygTWD — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) July 30, 2019

ولفت إلى أن هذا الموضوع يحتاج لمباحثات أطول ولاستشارة مجلس رجال الأعمال الإيراني في دبي مع وزارتي الخارجية و المالية الإيرانية.

وقال رئيس رابطة التجار الإيرانيين في الإمارات عبد القادر فقيهي: إن “حاكم دبي (محمد بن راشد آل مكتوم) وعد بتمديد تأشيرات السفر الملغاة وإعادة فتح الحسابات المصرفية المغلقة”.

وأضاف أن هذه الإجراءات ستتخذ “شريطة أن يتمتع التجار بسمعة حسنة والرغبة في ممارسة الأعمال التجارية في الإمارات”.

وأكد فقيهي أنه ستتم إعادة فتح مراكز الصيرفة الإيرانية في الإمارات في غضون أيام، وذلك بإيعاز من البنك المركزي الإماراتي.

وأوضح أن حاكم دبي وعد بتقديم تسهيلات للمستثمرين الإيرانيين رغم العقوبات الأمريكية، لكنه اشترط الموافقة على تجارة السلع التي لا تشملها العقوبات.

وتابع: “لمسنا انفتاحاً في الإمارات لاستئناف أجواء التجارة مع إيران”، مبيناً أن حجم التبادل بينهما انخفض خلال السنوات الماضية.

وإضافة الى ما كشفه الحساب العُماني، وتأكد فعليا بإعلانٍ رسمي إيراني، كان “الشاهين” قال إن إيران في مباحثات السلام الرسمية التي تقدمت بها الإمارات اعترضت على مقترح إماراتي بتحويل خط أنابيب الغاز الطبيعي بين إيران-صحار إلى إيران-الفجيرة، علما أن الإمارات اول من حاول إعاقة هذا المشروع، وهي الان تحاول سرقته.

كما كشف “الشاهين” عن بندٍ آخر ضمن المباحثات تمت الموافقة على مسودته الأولية والتوقيع على مذكرة تفاهم بشأنه هو مشروع إنشاء وتشغيل مركز عمليات أمن بحري موحد يتبع بحريات وخفر سواحل البلدين على أن تتولى الإمارات مسؤولية الإنشاء والتجهيز والربط بالأقمار الصناعية بينما تضطلع إيران بمهام الاستجابة الفورية والرد السريع، ويشتركان في مهام لبحث والإنقاذ حسب موقع الحدث.

🦅 هام 🦅

البند 4

انشاء وتشغيل مركز عمليات أمن بحري موحد يتبع بحريات وخفر سواحل البلدين الشقيقين 🇦🇪🇮🇷 على أن تتولى الإمارات مسؤولية الإنشاء والتجهيز والربط بالأقمار الصناعية بينما تضطلع إيران بمهام الاستجابة الفورية والرد السريع.. ويشتركان في مهام لبحث والإنقاذ حسب موقع الحدث — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) July 30, 2019

وأضاف أن إيران ستفرج عن السفينة الاماراتية “رياه” وطاقمها مقابل إفراج الإمارات عن مبالغ بقيمة 152 مليون دولار أمريكي للحرس الثوري الإيراني تم تجميدها في 4 يوليو 2018 بعد إدراج كيانات مالية في دبي وأبوظبي على قوائم مؤسسات تتعامل مع ايران .

ولفت الى ان هذا البند قيد المفاوضات اذ تدعي إيران أن الأصول المجمدة للحرس الثوري والمستثمرة في الإمارات تفوق قيمتها 700 مليون.

🦅 هام 🦅

البند 2

إفراج إيران عن #السفينة_الاماراتية_رياه وطاقمها مقابل إفراج الإمارات عن مبالغ بقيمة 152 مليون دولار أمريكي للحرس الثوري الإيراني تم تجميدها في 4 يوليو 2018 بعد إدراج كيانات مالية في دبي وأبوظبي على قوائم مؤسسات غيل أموال تتعامل مع ايران#الامارات_شريان_ايران — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) July 30, 2019

وفي إطار المباحثات الإماراتية – الإيرانية، تقدمت الإمارات بمقترح تقوم بموجبه إيران بضمان سلامة السفن الإماراتية في المياه الإقليمية الإيرانية ومسارات الملاحة الدولية مقابل تسهيل الأمارات لحركة عبور البضائع الإيرانية في موانئها ومياه البحر الأحمر.

وقال الحساب العماني ان ايران أبدت موافقة مبدئية مشروطة ريثما يتم استئناف النقاش.