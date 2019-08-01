“شاهد” جابر الحرمي: الإمارات نجحت في توريط السعودية واستخدامها كواجهة في حروبها الخارجية

أكد الإعلامي والكاتب القطري المعروف جابر الحرمي، أن الإمارات نجحت للأسف طوال العامين الماضيين على الأقل، في أن تستخدم السعودية كواجهة في حروبها الخارجية.

وقال “الحرمي” في لقاء له على “تلفزيون قطر” إن ابن زايد نجح في غرز السعودية بالمستنقع اليمني والملف الليبي بسوء تصرف ودعم مليشيات خارجة عن القانون والحكومة المعترف بها دوليا.

جابر الحرمي : الإمارات نجحت في استخدام السعودية كواجهة في حروبها الخارجية#الحقيقة #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/O1R4EuQc1C — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) July 31, 2019

كما استطاعت الإمارات بحسب الكاتب القطري أن تقدم الحكومة السعودية بوجه سيئ جدا بجرائم الحرب التي ارتكبتها سواء في اليمن والعبث في السوان حتى اليوم.

وأضاف “الحرمي”: “اليوم سمعة السعودية بسبب تحالفها مع أبوظبي أصبحت ملطخة وأصيبت بنزيف حاد لم يتوقف، لا أقو فقط في اليمن ولا ليبيا بل حتى مع إيران عدو حليفها السعودي وظهر ذلك في الزيارة الإماراتية الأخيرة لطهران وعقد اتفاقية مشتركة.

وأبرمت إيران والإمارات اليوم، الخميس، اتفاقاً للتعاون الحدودي بينهما، وأن الطرفين اتفقا على عقد الاجتماعات لمناقشة التعاون الحدودي كل ستة أشهر.

وجاء إبرام الاتفاق بعد محادثات عقدها قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي، وقائد قوات خفر السواحل الإماراتي العميد محمد علي مصلح الأحبابي والوفد المرافق له في طهران “لبحث سبل توسيع العلاقات الدبلوماسية وتعزيز أمن الحدود بين البلدين”.

ووصف “الأحبابي” توقيع اتفاقية التعاون الحدودي بأنها خطوة إيجابية لتأمين مصالح البلدين، ستسهم في تعزيز أمن الحدود ومراقبتها وتسهيل التنقل عبرها.