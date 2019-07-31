يتعرض للتعذيب لنزع اعترافات لم يرتكبها.. تدهور حاد بصحة الطالب القطري المعتقل بالسعودية ومطالبة بتدخل دولي

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، إنها تلقت معلومات من مصادر موثوقة تفيد بأن صحة الطالب القطري عبد العزيز سعيد عبد الله، المعتقل تعسفيا في السعودية قد تدهورت جراء الظروف القاسية للاحتجاز التعسفي والإهمال المتعمد.

علما بأن هذا الطالب القطري كان مختف قسريا منذ 6 يوليو 2018 قبل أن تعلن السلطات السعودية عن مكان احتجازه في مايو الماضي، لفريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري غير الطوعي.

وبحسب المصدر الذي نقلت عنه اللجنة القطرية يوجد الطالب في سجن انفرادي منذ تاريخ اعتقاله ويتعرض للتعذيب لنزع اعترافات لم يرتكبها.

وأبدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر قلقها العميق إزاء المعلومات والتقارير التي تفيد بتدهور صحته في الفترة الأخيرة دون عرضه على الطبيب لتلقي الرعاية الصحية والعلاج اللازم.

وتدين اللجنة هذا الاعتقال التعسفي الذي يخالف كافة القوانين والاتفاقيات الدولية وخاصة (المادة 9) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وتحمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر السلطات السعودية كامل المسؤولية عن حياة الطالب “عبد العزيز سعيد عبد الله” وسلامته الجسدية كما تطالب السلطات السعودية بالإفراج الفوري عنه.

وتدعو اللجنة وبشكل عاجل كلا من المفوض السامي لحقوق الإنسان والفريق المعني بالاحتجاز التعسفي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة ضد هذا المواطن القطري.