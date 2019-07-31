شاهد| فاجعة في سلطنة عمان .. وفاة أسرة كاملة في ظروف غامضة .. هل هي جريمة مدبّرة؟

في حادثةٍ مفجعة، توفي 5 أشخاص من أسرة واحدة في ولاية بدية بسلطنة عمان، تم العثور عليهم في منزلهم مفارقين للحياة.حسبما ذكر موقع “أثير” العُمانيّ

ونقل الموقع عن مصدر قوله إن المؤشرات الأولية تشير إلى وفاة خمسة مواطنين هم “الأب والأم وأولادهما الثلاثة”، لافتًا إلى احتمالية وجود شبهة جنائية في القضية.

من جهة أخرى قال مواطنون في بدية إن الجهات المختصة لا تزال في الموقع لإجراء التحقيقات في القضية، موضحين بأن جثامين المتوفين لم يتم تسليمها لذويهم بعد – حتى كتابة هذا الخبر-.



يُذكر أن الجهات المختصة لم تنشر أي تفاصيل عن القضية حتى كتابة هذا الخبر.

ونشر نشطاء عُمانيون بموقع “تويتر” صورةً قالوا إنها لمكان الحادثة .