نجل سلمان العودة يؤكد استمرار حبس والده بزنزانة انفرادية ويغرد عن جلسة محاكمته “السرية”

أكد الدكتور عبدالله العودة نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، استمرار حبس السلطات السعودية لوالده بزنزانة انفرادية وسيكمل قريبا سنتين على اعتقاله.

وقال نجل العودة في تغريدة له بتويتر على حسابه الرسمي رصدتها (وطن) إن غدا الأحد، سيكون موعد جلسة محاكمة الشيخ سلمان السرّية التي يطالب فيها النائب العام بالقتل تعزيراً بسبب النشاط العلمي السلمي له.

غدا سيكون موعد جلسة محاكمة الوالد السرّية التي يطالب فيها النائب العام بالقتل تعزيراً بسبب النشاط العلمي السلمي للوالد -فرّج الله عنه-.

الوالد لايزال في الحبس الانفرادي وسيكمل قريبا سنتين على الاعتقال الذي بدأ بعد ساعات من تغريدة دعى الله فيها لتأليف القلوب#سننقذ_سلمان_العودة — د. عبدالله العودة (@aalodah) July 27, 2019

وشدد عبدالله على أن والده لايزال في الحبس الانفرادي وسيكمل قريبا سنتين على الاعتقال الذي بدأ بعد ساعات من تغريدة دعى الله فيها لتأليف القلوب.. حسب وصفه.

وسبق أن صرح العودة الابن لوسائل اعلام غربية بأن أباه يُحرم من النوم لعدة أيام ويُترك مقيد اليدين والرجلين داخل الزنزانة الانفرادية وكان يُعطى الأكل في كيس صغير يُرمى له وهو مقيد فيضطر لفتح الكيس بفمه.

وأضاف أن هذه المعاملة الوحشية تُصنف دولياً على أنها تعذيب، ووصف عبد الله العودة الاتهامات الموجهة إلى أبيه بأنها في غاية التفاهة.

كانت منظمة العفو الدولية قد طالبت السلطات السعودية بالإفراج عن الشيخ العودة، وأبدت قلقها ومخاوفها من احتمالات إعدامه.

وكانت آخر تغريدة كتبها الشيخ سلمان العودة في 9 سبتمبر 2017 قال فيها: “#يارب.. منحتني عينين ولسانًا وشفتين، اهدني أن لا تنشغل هذه الجوارح بغيرك عنك”.

وسبقها تغريدة قيل إنها كانت سببا في اعتقاله وهي: “ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك..اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم”، في إشارة منه إلى خلاف دول الخليج مع قطر.