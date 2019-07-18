محمد بن زايد يعدّ خطة للتحرك ضد الكويت .. مغرّد شهير يكشف تفاصيل ما يُحاك بسبب التقارب مع تركيا

قال حساب “بدون ظل” الشهير بموقع تويتر –الذي يعرف نفسه بأنّه ضابط في جهاز الأمن الإماراتي-، إن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد يعدّ خطّة للتحرّك ضد الكويت.

وذكر “بدون ظل” -الذي غالباً ما تثبت صحة تسريباته- أن “بن زايد يتحرك بقوه هذه الايام ضد دولة الكويت، بسبب تقاربها مع تركيا، واستطاعة أمير الكويت التقارب مع جمهورية العراق، وجمهورية ايران، وعدم هجوم الحكومة الكويتية ضد اخوان الكويت”.

وقرر ولي عهد أبوظبي “ان تكون خطته عبر تحريض قادم قريب من السعودية ضد الكويت، بسبب عدم تقاربها مع اسرائيل”.بحسب “بدون ظل”

الشيخ محمد بن زايد يتحرك بقوه هذه الايام

ضد دولة الكويت ، بسبب تقاربها مع تركيا

واستطاعة الشيخ صباح الاحمد التقارب مع

جمهورية العراق ، وجمهورية ايران ، وعدم

هجوم الحكومة ضد اخوان الكويت ، فقرر

ان تكون خطته ، تحريض قادم قريب من السعودية ضد الكويت ، بسبب عدم تقاربها

مع اسرائيل. — بدون ظل (@without__shadow) July 18, 2019

وأوضح أن توجيهات محمد بن زايد، لولي عهد السعودية الامير محمد بن سلمان، في هذا الخصوص لن تكون علنية ومباشرة بسبب اسرائيل، حتى لا يُحرج من الرد الكويتي، ولكن سيكون عن التقارب الكويتي الايراني، وسيوجه بالضغط في هذا الاتجاه، ولكن في حقيقة الامر هو ايجاد حلول تقاربية معلنة بين الكويت واسرائيل.كما قال

توجيه الشيخ محمد بن زايد ، للامير محمد بن سلمان ، لن تكون علنيه ومباشرة بسبب اسرائيل

حتى لايحرج من الرد الكويتي ، ولكن سيكون

عن التقارب الكويتي الايراني ، وسيوجه بالضغط في هذا الاتجاه ، ولكن في حقيقة الامر هو ايجاد حلول تقاربيه معلنه بين الكويت واسرائيل. — بدون ظل (@without__shadow) July 18, 2019

وترفض الكويت علناً التطبيع مع اسرائيل، بخلاف ما تقوم به دول خليجية وعربية أخرى، وتجدد على الدّوام تمسكها بالثوابت الأساسية في سياستها الخارجية بدعم القضية الفلسطينية والقبول بما يقبله الفلسطينيون.