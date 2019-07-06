شاهد| نزل للتدريب وخرج جثّة هامدة.. انتشال بطل السعودية في الغوص ميتاً من قاع البحر

أفادت وسائل إعلامٍ سعودية، بعثور فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في جدة على جثمان بطل السعودية في الغوص الحر بسام بخيت، الذي فقد عقب نزوله للبحر بهدف التدريب على الغوص يوم الخميس الماضي.

وتوقفت أعمال البحث عن بسام البخيت، مساء الخميس، لصعوبة البحث ليلاً في البحر، فيما عادت عمليات البحث، صباح الجمعة، لتعثر عليه بالقرب من المكان الذي نزل للغوص فيه.







وسجّل بخيت رقما قياسيا بإنهاء غطسته والنزول بعمق 71 مترا دون اسطوانة أكسجين معتمدا على هواء الرئة لمدة دقيقتين وخمسين ثانية.