مصر تحتجز مستثمر سعودي
مصر تحتجز مستثمر سعودي
حياتنا

مصر تحتجز مستثمراً سعودياً رغم صدور قرار بالعفو الصحي عنه وإخلاء سبيله .. لهذا السبب

كتب وطن
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 منعت السلطات المصرية المستثمر السعودي مبارك الغامدي، من مغادرة البلاد، رغم صدور قرار بالعفو الصحي عنه، وإخلاء سبيله.

وذكرت سفارة الرياض في القاهرة، أن سفير بمصر أسامة نقلي التقى المواطن مبارك بن علي بن أحمد الغامدي، وأبناءه أكثر من مرة خلال العام الجاري، وقدم الدعم القانوني المطلوب له، كما تم التعامل مع الجوانب الإنسانية لحالته.

وأضافت أن 9 قضايا من أصل 13، تتنوع ما بين التزوير والغش التجاري اتهم فيها مبارك قد حلت، ولا يزال العمل جاريا لتقديم الدعم القانوني له في القضايا الـ4 التي تنظرها المحاكم المصرية.

وكانت الشرطة المصرية قد اعتقلت المستثمر السعودي في شهر رمضان قبل الماضي بمحافظة الإسكندرية، بعد اتهامه بعدة قضايا، بينها بيع مياه غير صالحة للشرب.

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