امراة تقتل رضيعها وتقطعه وترميه في بئر
امراة تقتل رضيعها وتقطعه وترميه في بئر
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شاهد| جريمة بشعة .. امراة عربيّة قتلت رضيعها وقطّعته إلى أجزاء ورمته في شبكة الصرف الصحي!!

كتب وطن
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اهتزت مدينة تاوريرت المغربية على وقع ، اكتشفها أحد العمال، مساء الجمعة، ليتبين ان شابةً (28 عاماً) قتلت رضيعها وقطّعته ورمته في شبكة الصرف الصحي.

وبينما كان العامل يحاول تنظيف بالوعة مغلقة بـ”حي التقدم”، اكتشف أن السبب وجود رجل آدمية صغيرة بها.

وقام العامل بإخبار الشرطة ومصلحة الوقاية المدنية، الذين انتقلوا إلى المكان على الفور، حيث تجمهر العديد من السكان.

ومن خلال التحقيقات الأولية تم الوصول إلى المشتبه بها واعتقالها، ويجري حاليًا التحقيق معها حول دوافع جريمتها، وإن كان يرجح أنها فعلت ذلك خوفًا من افتضاح حملها غير الشرعي.

🚨🚨🚨🚨#تاوريرت عااااااجل . مرأة قامت بتقطيع طفلها إلى أجزاء ورميه في حوض مياه الواد الحار بحي الحرية 😢😢

Posted by Taourirt TV on Friday, June 28, 2019

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