النفيسي يفجر مفاجأة ويكشف عن نص بـ”التلمود” اليهودي هو ما يدفع كوشنر للاستماتة في تمرير صفقة القرن

ذكر المفكر الكويتي المعروف الدكتور عبدالله النفيسي، أن ما يعرف إعلاميا باسم صفقة القرن التي يسعى صهر ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر بكل قوته لتمريرها، ربما تكون مقدمة لمعركة مذكورة في كتاب مقدس لدى اليهود.

وتساءل “النفيسي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”هل صفقة القرن كما يسمّيها كوشنر هي مقدمه لمعركة (هرمجدّون)”

هل ( صفقة القرن) كما يسمّيها كوشنر هي مقدمه لمعركة ( هرمجدّون ) اللفظ عبري ومعناه ( سهل مجدٌو في فلسطين )؟ وهي معركة مذكورة في ( التلمود) اليهودي وهو مرجع أكثر قدسيه عندهم من ( التوراة) ؟. ووفق التلمود ستباد أمم بكاملها في هذه المعركه ؟. — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) June 29, 2019

وأوضح أن هذا اللفظ عبري ومعناه (سهل مجدٌو في فلسطين )، مشيرا إلى أنها معركة مذكورة في التلمود اليهودي وهو مرجع أكثر قدسيه عندهم من التوراة.

وقال الدكتور عبدالله النفيسي إنه وفق التلمود ستباد أمم بكاملها في هذه المعركة.

وتوالت انتقادات المعلقين في صحف عربية، بنسختيها الورقية والرقمية، لورشة البحرين الاقتصادية التي عقدت في المنامة يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري لمناقشة الشق الاقتصادي من ما يعرف إعلامياً بـ”صفقة القرن”.

ودعا كتّاب إلى وحدة الصف الفلسطيني والعربي لمواجهة “الصفقة” التي يطرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط .

ورفض القادة الفلسطينيون الخطة وقاطعوا الورشة، وأصر محمود عباس أبو مازن، رئيس السلطة الفلسطينية، على ضرورة وجود اتفاق سياسي مع إسرائيل قبل أي شيء آخر.

وطرح صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره البارز، جاريد كوشنر، خلال الورشة خطة اقتصادية، وقال إنها تقدّم للفلسطينيين “مستقبلا أكثر ازدهارا” إذا وافقوا على اتفاق سلام مع إسرائيل.