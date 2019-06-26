نتنياهو يقدم لـ”أبناء عمه” خدمة العمر.. صحفي إسرائيلي يكشف تفاصيل إحباط تفجير طائرة كانت في طريقها إلى أبوظبي

كشف رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تمكن إسرائيل من إحباط محاولة لتنظيم “داعش” الإرهابي، من تفجير طائرة ركاب إماراتية.

وفي التفاصيل يقول رئيس هيئة البث الإسرائيلية (مكان) شمعون آران، إن هيئة السايبر الإسرائيلية، أحبطت محاولة “داعش” تفجير طائرة ركاب أقلعت من سيدني في أستراليا باتجاه أبو ظبي.

وأضاف آران في تغريدة أطلعت عليها “وطن”، ” أبلغنا الشرطة الاسترالية بهذا المخطط الإرهابي فمنعت بدورها تفجير الطائرة “، متابعاً :” نساعد عشرات الدول في العالم في إحباط اعتداءات إرهابية من هذا القبيل”.

رئيس الوزراء نتنياهو يكشف



"بفضل هيئة السايبر الإسرائيلية أحبطنا محاولة داعش تفجير طائرة ركاب أقلعت من سيدني في أستراليا باتجاه أبو ظبي.



أبلغنا الشرطة الاسترالية بهذا المخطط الإرهابي فمنعت بدورها تفجير الطائرة.

نساعد عشرات الدول في العالم في إحباط اعتداءات إرهابية من هذا القبيل" pic.twitter.com/RMFopCiZ0y — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) June 26, 2019

ولم تذكر السلطات الأسترالية أو نظيرتها الإماراتية أية تفاصيل عن إحباط تلك المحاولة التي كشفت عنها “نتنياهو” وسرد تفاصيلها قال المحلل السياسي الإسرائيلي شمعون آران.

يذكر أن محكمة أسترالية، أدانت في الأول من مايو/ أيار الماضي، رجلا بالتآمر لتفجير طائرة تابعة لشركة “الاتحاد” للطيران الإماراتية، في رحلة من سيدني، بإيعاز من تنظيم “داعش” الإرهابي، وذلك بإخفاء قنبلة في حقيبة شقيقه.

واتهمت الشرطة، الرجل الأسترالي من أصل لبناني خالد الخياط وشقيقا آخرا له هو محمود الخياط بالتخطيط لهجومين إرهابيين، وقالت الشرطة حينها إن أحدهما كان هجوم بغاز كيميائي، على الطائرة المتجهة إلى أبوظبي في يوليو/ تموز 2017، وذلك وفقا لموقع “سكاي نيوز”.

وتابعت: أن “الشقيق الثالث لم يكن على علم بأنه يحمل القنبلة التي كانت مخفية على شكل مفرمة لحم أثناء محاولته ركوب الطائرة في المطار”.

لكن العبوة الناسفة أخرجت من حقيبته بعد أن أثارت الريبة بسبب ثقلها الزائد، ولم تتجاوز القنبلة أمن المطار، فيما اعتقلت الشرطة خالد ومحمود الخياط بعد أسابيع من الواقعة إثر سلسلة مداهمات في سيدني.

وقالت متحدثة باسم المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز: “أدانت هيئة المحلفين بعد ظهر اليوم خالد، وما زالت تتشاور بشأن محمود”.

وكانت الشرطة، قالت إن “المتفجرات الشديدة التي تستخدم في الأعمال العسكرية والتي استخدمت في تصنيع القنبلة أرسلت في شحنة جوية من تركيا في إطار مؤامرة أوعز بها وأدارها تنظيم داعش”.