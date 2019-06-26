“شاهد” بحرينيون يتحدون حكومتهم ويطهرون بالمنظفات “بقعة أرض” وقف عليها صحفي إسرائيلي في المنامة

في تحدي واضح من الشعب البحريني لحكومتهم وتطبيعها مع الكيان المحتل، تعمد مواطنون بحرينيون القيام بعمل لافت ضد هذا التطبيع المخزي ورفضا للمؤتمر الذي تستضيفه بلادهم تحت اسم “ورشة المنامة”.

وأظهر مقطع متداول على نطاق واسع، عدد من المواطنين في المنامة ينظفون بقعة الأرض أمام جمعية مقاومة التطبيع في البحرين، والتي ظهر صحفي إسرائيلي يقف عليها قبل يومين شاهرا جواز سفره الصهيوني.

#بحرينيون_ضد_التطبيع يطهرون الارض التي دنسها الانجاس أمام الجمعية ، سلمت سواعدكم pic.twitter.com/C9I1Qt9NA1 — Abdulla Al Mansoor (@abalmansoor) June 26, 2019

واعتبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن نشر الصحفي الإسرائيلي صورة وهو يحمل جواز سفره، أمام مقر الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع، استخفاف بالشعب البحريني والحكومة وبقضية فلسطين.

وقالوا إن تصرف الإسرائيلي هذا يُعد “استفزازاً لمشاعرهم”، مطالبين بضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه اللعب بمشاعر البحرينيين الذين يقفون إلى جانب القضية الفلسطينية.

وكانت نخب بحرينية أعلنت رفضها التام لـ”ورشة البحرين”، التي دعا لها جاريد كوشنر، مؤكدة عدم قبول أي حل يؤول نحو التنازل عن التراب الفلسطيني.

وأكدت جمعيات بحرينية موقفها الرافض للتطبيع، كما أكدت رفضها لما قالت: إنه “زج ببلادنا في أتون تحركات يشوبها الغموض والريبة، مرتبطة بما يقال إنه صفقة القرن”.

وتسارعت وتيرة التطبيع خلال الفترة الأخيرة بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في نشاطات رياضية وثقافية تقيمها دول عربية، مثل البحرين والإمارات، في حين تتحدث تقارير عن علاقات سرية وطيدة مع السعودية.