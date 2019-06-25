باحث عُماني مُهاجماً ورشة البحرين: “مسخرة تاريخية تُصادر فيها أموال الخليج للسكوت على بيع فلسطين”!

هاجم الباحث والكاتب العماني زكريا المحرمي ورشة البحرين، التي تُعقد اليوم وغداً الأربعاء؛ لمناقشة الجانب الاقتصادي من “صفقة القرن” التي رفضها الفلسطينيون.

وقال “المحرمي” في تغريدة: “سواء اسميتموها مؤتمر أو ورشة أو كراج فلن يغير ذلك من كونها #مسخرة_تاريخية يقوم فيها كوشنير بمصادرة أموال الخليج لتمويل الاستيطان الصهيوني ورشوة بعض العرب للسكوت على بيع فلسطين!!”.

سواء اسميتموها مؤتمر أو ورشة أو كراج فلن يغير ذلك من كونها #مسخرة_تاريخية يقوم فيها كوشنير بمصادرة أموال الخليج لتمويل الاستطيان الصهيوني ورشوة بعض العرب للسكوت على بيع فلسطين!! pic.twitter.com/16CXSjW7rD — زكريا المحرمي (@almuharrmi) June 25, 2019

ووصف ما يقوم به مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، بــ”الدعارة السياسية”.

#الدعارة_السياسية هي أفضل وصف لما يقوم به النخاس الصهيوني كوشنير!! https://t.co/gvBNpxs7O7 — زكريا المحرمي (@almuharrmi) June 25, 2019

وتنطلق اليوم جلسات ورشة البحرين في العاصمة المنامة، وسط مقاطعة الأمم المتحدة وروسيا والصين وفلسطين، بالتزامن مع تظاهرات وحالة رفض شعبي وحزبي في العديد من الدول العربية والخارج، وحضور رسمي عربي باهت.

وعم صباح اليوم الثلاثاء، إضراب شامل في مناطق قطاع غزة كافة، رفضا وتنديدا بـ”ورشة البحرين” التي دعت إليها أمريكا، ورفضا لأي قرارات أو مخرجات قد تصدر عنها.

وتشهد محافظات الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة، ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، احتجاجاتٍ غاضبة ورافضة لورشة المنامة التي تعتبر الشق الإقتصادي من “صفقة القرن”.