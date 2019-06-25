باحث عُماني مُهاجماً ورشة البحرين: “مسخرة تاريخية تُصادر فيها أموال الخليج للسكوت على بيع فلسطين”!
هاجم الباحث والكاتب العماني زكريا المحرمي ورشة البحرين، التي تُعقد اليوم وغداً الأربعاء؛ لمناقشة الجانب الاقتصادي من “صفقة القرن” التي رفضها الفلسطينيون.
وقال “المحرمي” في تغريدة: “سواء اسميتموها مؤتمر أو ورشة أو كراج فلن يغير ذلك من كونها #مسخرة_تاريخية يقوم فيها كوشنير بمصادرة أموال الخليج لتمويل الاستيطان الصهيوني ورشوة بعض العرب للسكوت على بيع فلسطين!!”.
ووصف ما يقوم به مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، بــ”الدعارة السياسية”.
وتنطلق اليوم جلسات ورشة البحرين في العاصمة المنامة، وسط مقاطعة الأمم المتحدة وروسيا والصين وفلسطين، بالتزامن مع تظاهرات وحالة رفض شعبي وحزبي في العديد من الدول العربية والخارج، وحضور رسمي عربي باهت.
وعم صباح اليوم الثلاثاء، إضراب شامل في مناطق قطاع غزة كافة، رفضا وتنديدا بـ”ورشة البحرين” التي دعت إليها أمريكا، ورفضا لأي قرارات أو مخرجات قد تصدر عنها.
وتشهد محافظات الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة، ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، احتجاجاتٍ غاضبة ورافضة لورشة المنامة التي تعتبر الشق الإقتصادي من “صفقة القرن”.
أيها الكويتب كفاك نفاقا وخداعا ! بلادك تشارك في المؤتمر وحاكمك ووزير شؤون خارجيته من وسطاء صفقة القرن والمتحمسين لها وفي صف أسيادكم الصهاينة ! وهل تتوقع عندما زاركم الصهيوني قبل أشهر أتى لسماع احاديث المسامرة ام تم مناقشة وتفصيل دور لكم في تضييع الحقوق الفلسطينية؟ تريد خداع من ؟ لو فيك ذرة رجولة وشجاعة انتقد بلادك التي هرولت وانبطحت وطبعت وتنازلت للصهاينة دون مبرر ورقصتم رجالا قبل النساء للصهاينة!! دع العبث والكذب وتفرغ لعملك كطبيب وتوقف عن المراهقة السياسية السياية ليست للأطفال !
والله غريبه هذا اللي يسمي نفسه هزاب .. طول وقته ينبح مثل المثل اللي يقول الكلاب النباحه لاتعض .. وماينلام لان كثير مثله ورا الشاشات بس يبقبقون
المزراب او هزاب شكلك خالط الاوراق كاتب الكويتي راجع غرشتك قبل الكتابة واشرب فنجان قهوة علشان تصحصح وكما قلت السياسية لها ناسها
هزاب هاذا انسان رخيص كل همه الفلوس يغرد ويتكلم بس عشان الي يدفع اكثر حقير بلا اخلاق ولا ضمير نذل عايش بمال الفتنه والكذب الي يرد عليه غلطان مثلي الآن اغلط وارد بس تعبت من كثر ما اقول سفهوه كلامه ما يسوى ٥ بيسات