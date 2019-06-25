إيران توجه تحذيرا شديد اللهجة لـ”ثلاثي الخليج المرح”: النار التي تلعبون بها ستحرقكم

حذّر المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران حسين أمير عبد اللهيان، السعودية والإمارات والبحرين من “التلاعب” بالأمن الإقليمي، مشدداً بالقول إن “النار التي يلعبون بها ستحرقهم”.

وفي تغريدة له على حسابه الشخصي، في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال عبد اللهيان: “قامت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين بالتلاعب بالأمن الإقليمي”، على حد قوله.

وذكر في تغريدته أن هذه الدول الثلاث منحت أرضها للأجانب، وسمحت لهم بالقيام بأعمال تجسس واستفزاز، مسشتهداً بطائرة الدرون الأمريكية التي أسقطتها إيران.

وشدد بالقول إن دول السعودية والإمارات والبحرين: “يلعبون بالنار التي سوف يحترقون فيها”.

وكانت الخارجية الإيرانية استدعت، السبت (22|6) ، القائم بأعمال السفير الإماراتي لديها، للاحتجاج على سماح دولة الإمارات للطائرة الأمريكية دون طيار، التي أسقطت الخميس، بالإقلاع من قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها.

وسبق هذه التهديدات الإيرانية الوقحة، تشديد وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش على ضرورة حل الأزمة مع نظام الملالي عبر الحوار وبالطرق السياسية! وتزامنت هذه التهديدات أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي لأبوظبي وأثناء اجتماعه مع محمد بن زايد في إشارة إلى عدم اكتراث طهران بأمريكا وحلفائها.