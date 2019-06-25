أحمد موسى يتطاول على أمير قطر.. وكاتب عُماني يُخرسه: قبح الله المذيع ومن سمح لهؤلاء “الأوباش” أن يظهروا

شن الكاتب العُماني المعروف عباس المسكري، هجوما عنيفا على الإعلامي المصري المقرب من النظام أحمد موسى بعد تطاوله على أمير قطر وسبه هو وضيفه عقب فوز الأرجنتين على منتخب قطر بكوبا أمريكا.
وكان “موسى” المعروف ببذاءته ظهر مع ضيفه النائب البرلماني مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، يتطاول على المنتخب القطري ويصفانه بألفاظ خارجة.
وهنأ أحمد موسى الأرجنتين بالفوز شامتا في قطر، فيما سب مرتضى منصور الأمير تميم ووصفه بلفظ خارج.
السلوك الإعلامي المشين لأبواق السيسي الإعلامية، هاجمه “المسكري” بتغريدة رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر عنونها بـ”عندما يبلغ الإنحطاط مداه”.
وقال مهاجما مذيع السيسي أحمد موسى:”قبح الله المذيع وصاحب القناة ومن سمح لمثل هؤلاء الأوباش أن يظهروا على قناة تلفزيونية يشاهدها الرجل والمرأة الصغير والكبير وهم يتلفضوا بهذه الكلمات”
وأكد أن الأمر ليس بغريب عليهم وعلى ملاك القناة والقائمين عليها.
وأفلت المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم من فخ الخروج المبكر، وانتزع بطاقة التأهل للدور ربع النهائي في بطولة كوبا أميركا؛ بفوزه على نظيره القطري 2-صفر الأحد، في ختام مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة، الذي شهد تحقيق كولومبيا العلامة الكاملة بفوزها على باراغواي 1-صفر.
ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى أربع نقاط، ليقفز إلى المركز الثاني في المجموعة بفارق خمس نقاط خلف المنتخب الكولومبي المتصدر بجدارة برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات، وذلك بعد فوزه في التوقيت نفسه على منتخب باراغواي بهدف نظيف.
وتجمد رصيد المنتخب القطري عند نقطة واحدة، ليتراجع إلى المركز الرابع الأخير في المجموعة بفارق نقطة واحدة خلف باراغواي.
هذا الكلب المصري (احمد موسى) يستثمــــر في مؤخرته أكرمكم الله…ومن يستثمر في مؤخرته منحرف…وشاذ…والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه…أكرمكم الله…
الله يعينكم بس
كلام منحط من المذيع نفسه و ضيفه من مخلينك تقدم… غبي
سبحان الله الخالق
قليل عليكم كلمة خولات يا شحادين يا منافقين ;;;; تفووو على هيك قناة وعلى اشخاص وسخه من امثالك // تعالو خذو الف جنيه علشان ينقلب الحديث وتبوسو صرماية الطفل القطري يا انذال يا قوم الدولار