“شاهد” سخرية واسعة من وزير التسامح الإماراتي بعد جلسة “يوغا” مع هنود: “قد يُعلن أنّ أصلها إماراتي”!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، صوراً، أثارت سخريةً واسعةً من ما يسمى بـِ”وزير التسامح” الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال جلسة “يوغا”.

جاء ذلك، خلال مشاركته في اليوم العالمي لليوغا بحضور المئات من الجالية الهندية بأبوظبي.

#الامارات71 | خلال مشاركته في اليوم العالمي لليوغا بحضور المئات من الجالية الهندية بأبوظبي .. وزير التسامح الشيخ نهيان بن مبارك : عبارة (العالم هو عائلة واحدة) من الكتاب المقدس الهندي، رسالة رائعة يجب على العالم اتباعها



| #الامارات #ابوظبي #صور @uaetolerance pic.twitter.com/uaUJNomFCO — الإمارات71 (@UAE71news) June 20, 2019

وقال “بن مبارك”: “عبارة (العالم هو عائلة واحدة) من الكتاب المقدس الهندي، رسالة رائعة يجب على العالم اتباعها”.

وسخر الكاتب السعودي تركي الشلهوب من “وزير التسامح”، قائلاً: “ربما سيخرج علينا مسؤول إماراتي غداً ويقول: (“رياضة اليوغا” أصلها إماراتي)!.

في حين قال المعارض والسياسي السعودي البارز محمد المسعري ـ المقيم في لندن-، معلقاً على صور “بن مبارك”: “وزير التسامح في دولة الامارات الهندية المتحدة نهيان بن مبارك في جلسة يوغا ، حتى الشنب داخل في أجواء اليوغا والتأمل!!!”.

وزير التسامح في دولة الامارات الهندية المتحدة نهيان بن مبارك في جلسة يوغا ، حتى الشنب داخل في أجواء اليوغا والتأمل!!! pic.twitter.com/jOZa47JaEy — أ. د. محمد المسعري (@almass3ari) June 24, 2019

وزير التسامح في دولة #الامارات نهيان بن مبارك في جلسة يوغا ..

يالله لا تبلاناااا..

الحمدالله 🤔☕️🚬 pic.twitter.com/89X8fjA2UI — حسـن الـزعـبي، (@hassan_alzubi) June 23, 2019

لاحول ولا قوة الابالله

وزير التسامح لو تصلي لك ركعتين شكر لله على نعمة العق كان ابرك pic.twitter.com/URmfTdOvSa — وطن✍🏻 (@NEW_WATN) June 24, 2019

وزير التسامح في الإمارات في درس يوغا لشنبه



🤣🤣🤣🤣



هالناس شتخبص pic.twitter.com/D1AaXQ1c7n — بوسعــد الـحـميدي (@Bosaa3d_) June 23, 2019