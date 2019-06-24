“شاهد” سخرية واسعة من وزير التسامح الإماراتي بعد جلسة “يوغا” مع هنود: “قد يُعلن أنّ أصلها إماراتي”!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، صوراً، أثارت سخريةً واسعةً من ما يسمى بـِ”وزير التسامح” الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال جلسة “يوغا”.
جاء ذلك، خلال مشاركته في اليوم العالمي لليوغا بحضور المئات من الجالية الهندية بأبوظبي.
وقال “بن مبارك”: “عبارة (العالم هو عائلة واحدة) من الكتاب المقدس الهندي، رسالة رائعة يجب على العالم اتباعها”.
وسخر الكاتب السعودي تركي الشلهوب من “وزير التسامح”، قائلاً: “ربما سيخرج علينا مسؤول إماراتي غداً ويقول: (“رياضة اليوغا” أصلها إماراتي)!.
في حين قال المعارض والسياسي السعودي البارز محمد المسعري ـ المقيم في لندن-، معلقاً على صور “بن مبارك”: “وزير التسامح في دولة الامارات الهندية المتحدة نهيان بن مبارك في جلسة يوغا ، حتى الشنب داخل في أجواء اليوغا والتأمل!!!”.
هههههههههه
أحلى يوغا
شايب عايب بو شناب
دوام الحال من المحال
هزاب شوه رايك بهذا الخبر