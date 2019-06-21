قرار “استثنائي” من “طيران الإمارات” بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية

على خلفية التطورات الأخيرة التي تشهدها منطقة الخليج، وآخرها إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيّرة، أعلنت شركة “طيران الإمارات” اتخاذ إجراءات وصفتها بـ”الإحترازيّة”.

وبيّن متحدث باسم “طيران الإمارات”، أنّ من بين تلك الإجراءات تغيير مسار جميع الرحلات “بعيداً عن أي مخاطر محتملة”.

وأضاف في بيان “نحن على اتصال دائم مع السلطات الحكومية المعنية فيما يخص عملياتنا الجوية، وسنقوم بأي تغييرات أخرى ضرورية في العمليات”

وأشار إلى أن ” تغيير مسار الرحلات ترك آثاراً طفيفة على مواعيد مغادرة ووصول بعض الرحلات”. ناصحاً المسافرين أن يتحققوا من أي تغييرات على جدول الرحلات .

والخميس، أسقطت الدفاعات التابعة للحرس الثوري الإيراني طائرة أمريكية مسيّرة قالت طهران إنها كانت تقوم بمهما تجسس وجمع معلومات، وانطلقت من قاعدة الظفرة الإماراتية.



وفي أحدث تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول اسقاط الطائرة قال اليوم الجمعة: “كنا جاهزين للرد على إيران لكنني قررت وقف الضربة قبل 10 دقائق من تنفيذها”.

وبرر “ترامب” وقف الضربة بأنها “لم تكن متناسبة مع إسقاط طائرة دون طيار”.

وقال “ترامب” إن مستشاريه أبلغوه أن الضربات على إيران كانت ستؤدي إلى مقتل 150 شخصا.

وأشار إلى أنه ليس في عجلة من أمره، “جيشنا جديد ويعيد بناء نفسه ومستعد للانطلاق وهو الأفضل عالميا بفارق كبير”.

وكشف أيضا أنه فرض المزيد من العقوبات على طهران في وقت متأخر أمس.

واليوم الجمعة، نشرت وسائل إعلام إيرانية، صوراً لما قالت إنّه حطام الطائرة الأمريكية المسيّرة التي اسقطتها طهران الخميس.