على إثر إسقاط إيران الطائرة الأمريكية .. كاتب سعودي يتمادى ويسيء لعُمان وسلطانها وردود عُمانية لاذعة

شنّ نشطاء ومغرّدون عُمانيون، هجوماً على كاتبٍ سعودي أنّه قلّل أدبه، وأساء لسلطنة عمان، وسلطانها قابوس بن سعيد.

جاء ذلك في تغريدةٍ للكاتب المدعو ” عبدالله علي الجبرين”، عقّب فيها على ما تمّ تداوله خلال الساعات الماضية عن تلقي طهران رسالة من واشنطن عبر سلطنة عمان، بعد اسقاط إيران الطائرة الأمريكية المسيّرة، قبل أن ينفي مجلس الأمن القومي الإيراني صحة الخبر.

وادّعى الكاتب السعودي أن المرشد الإيراني علي خامئني “وجّه صفعةً” للوسيط العماني برفضه استلام الرسالة الأمريكية، وأنه “لم يقدّر وساطة سلطان عمان”.

وزاد في إساءته بقوله: “هكذا يعاملون التابع الذليل”.

🎤صفعة موجعة للوسيط #العماني من قبل المرشد #ألإيراني خامئني حيث رفض

إستلام رسالة ترامب،.

ولم يقدر وساطة #سلطان_عمان،

هكذا يعاملون التابع الذليل، — عبد الله علي الجبرين (@Aljebreen_) June 21, 2019

وقوبلت تغريدة الكاتب السعودي المسيئة بردودٍ لاذعةٍ من قِبل مغرّدين عُمانيين.

وفي ردّه على “الجبرين”، قال حساب “الشاهين” الراصد والمؤثر العماني بـ”تويتر”: ” لو كنا ممن يتبعون ولا يقودون لتبعنا دحلان خانعين منكسرين أذلاء مثلك ممن يخفون العنّة ليتباهون بفحولة العم سام.ولكي يعلم المتابعون من تلقى الصفعة ومن اوجعته فلينظر إلى ردود فعل من ساءهم أن هناك جهود عمانية تمكنت مؤقتاً من إيقاف التصعيد العسكري وبمنتهى الهدوء الإعلامي”.

وأضاف: ” الموضوع الآن بين أمريكا والامبراطورية الفارسية و الامبراطورية العمانية والجهود لازالت تتواصل حتى ذلك الحين نأمل أن يصمت بعض الصعاليك عن رمي التهم على عمان لحين اتضاح الصورة والوصول اما للتهدئة أو التصعيد فالموقف ديناميكي. نرجو ممن هم بمقامكم الاكتفاء بالمشاهدة وتدوين الملاحظات”.

لو كنا ممن يتبعون ولا يقودون لتبعنا دحلان خانعين منكسرين أذلاء مثلك ممن يخفون العنّة ليتباهون بفحولة العم سام.

ولكي يعلم المتابعين من تلقى الصفعة ومن اوجعته فلينظر إلى ردود فعل من ساءهم أن هناك جهود عمانية تمكنت مؤقتاً من إيقاف التصعيد العسكري وبمنتهى الهدوء الإعلامي https://t.co/DnpJW81PIb — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) June 21, 2019

أما “المجتهد العماني” فقال: ” أيها العجوز .. الصفعات ألتي لا تُطيقها بقاع الأرض من يجعلهم الفحل ترامب ضرع بقره ومن ثم يتباهى بالمليارات أمام مناصريه . أليس هذا تقزيماً، وتحقيراً في حقكم ؟. على كل الأصعدة فاشلون ..داخلياً وخارجياً.مراهقاتكم السياسية سوف تجلب لكم النكد، والإرهاق .. أما عُمان ستظل شامخة، عالياً” .

أيها العجوز .. الصفعات ألتي لا تُطيقها بقاع الأرض من يجعلهم الفحل ترامب ضرع بقره

ومن ثم يتباهى بالمليارات أمام مناصريه

أليس هذا تقزيماً،وتحقيراً في حقكم ؟

على كل الأصعدة فاشلون ..داخلياً وخارجياً

مراهقاتكم السياسية سوف تجلب لكم النكد، والإرهاق .. أما عُمان ستظل شامخة، عالياً . — المُجتهد العُماني 🇴🇲 (@aQi0ivdVRMvyaYB) June 21, 2019

في حين كتب “الصقر الحر” رده على الكاتب السعودي، وقال: ” عمان لها وزنها وثقلها السياسي فهي اكتسبت ذلك من خبره ودراية بتسييس الأمور، أما سياستكم ومعلوماتكم استعملوها لرجال دينكم، وعمان تصفع ولا تُصفع ولا اقول لك الا #الحل_في_مسقط واترك عنك الكذب والتدليس الان الموضوع بيد الكبار اما انتم حدكم دحلان وبنز”.

الجبرين

عمان لها وزنها وثقلها السياسي فهي اكتسبت ذلك من خبره ودرايه بتسييس الامور اما سياستكم ومعلوماتكم استعملوها لرجال دينكم

وعمان تصفع ولاتُصفع ولا اقول لك الا #الحل_في_مسقط واترك عنك الكذب والتدليس الان الموضوع بيد الكبار اما انتم حدكم دحلان وبنز — 🇴🇲الصقر الحُـــر🇴🇲 (@Abu_Retaaaj) June 21, 2019

الشاعرة العُمانية “ريما العلوي” ردّت على طريقتها بأبياتٍ شعرية على إساءة الكاتب السعودي:

العمــــــاني ماتهزّه ڪلمةٍ تنقال عنّه

شامخٍ فـــوق الـــثريا مايطالع للثرى

والعماني قمه قمه يشهد التاريخ بـنّـه

كل امجـــاده تسطر فعله وخيره يُرى

العمــــــاني ماتهزّه ڪلمةٍ تنقال عنّه

شامخٍ فـــوق الـــثريا مايطالع للثرى



والعماني قمه قمه يشهد التاريخ بـنّـه

كل امجـــاده تسطر فعله وخيره يُرى#ريما_العلوي #الحل_في_مسقط



✋🏻😎 — الشاعرة :ريما العلوي🇴🇲الـوطن أمانة✋ (@Reema7_9) June 21, 2019

وقال “أحمد العيسائي”: ” كل إناء بما فيه ينضح. البعض من كثر ما قد اعتاد على الذل والهوان وعلى تلقي الصفعات من كل حدب وصوب يخيل إليه رأيت الناس بعين طبعه”.

كل إناء بما فيه ينضح

البعض من كثر ما قد اعتاد على الذل والهوان وعلى تلقي الصفعات من كل حدب وصوب يخيل إليه رأيت الناس بعين طبعه. — أحمد العيسائي (@ahmed125459) June 21, 2019

وغرّد الاعلامي العماني “نصر البوسعيدي” فيي ردّه علة الكاتب السعودي بفيديو لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طالب فيها السعودية بدفع الأموال له مقابل حمايتها، وقال: إن كنا نتحدث عن الصفعات الموجعة فهكذا فعلا يعاملون التابع الذليل”.

إن كنا نتحدث عن الصفعات الموجعة فهكذا فعلا يعاملون التابع الذليل 😏 pic.twitter.com/En0aUTc9NE — نصر البوسعيدي (@BusaidiNaser) June 21, 2019

وفي وقتٍ سابق الجمعة، نفى مجلس الأمن القومي الإيراني صحة ما أوردته وكالة “رويترز” للأنباء، عن تلقي طهران رسالة من واشنطن عبر سلطنة عمان.

وقال مجلس الأمن القومي الإيراني لقناة “الجزيرة”: “ما ذكر عن تلقي إيران رسالة أمريكية وقبول المرشد لها غير صحيح وننفيه بالكامل”.

كانت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلت عن مسؤولين إيرانيين قولهم إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه تحذيرا مساء الخميس لطهران عبر سلطنة عمان من هجوم وشيك على إيران.

وأفاد المسؤولون الإيرانيون أن ترامب منح الإيرانيين فترة زمنية محددة للرد على رسالته.

وذكروا أنّ إيران ردت بأن المرشد الإيراني علي خامنئي يعارض أي نوع من المباحثات مع واشنطن ولكنه سيقبل الرسالة.

وأشار المسؤولون الإيرانيون إلى أن رد إيران الفوري كان تحذيرا صريحا بشأن العواقب الإقليمية والدولية لأي عمل عسكري.