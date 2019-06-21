على إثر إسقاط إيران الطائرة الأمريكية .. كاتب سعودي يتمادى ويسيء لعُمان وسلطانها وردود عُمانية لاذعة
شنّ نشطاء ومغرّدون عُمانيون، هجوماً على كاتبٍ سعودي أنّه قلّل أدبه، وأساء لسلطنة عمان، وسلطانها قابوس بن سعيد.
جاء ذلك في تغريدةٍ للكاتب المدعو ” عبدالله علي الجبرين”، عقّب فيها على ما تمّ تداوله خلال الساعات الماضية عن تلقي طهران رسالة من واشنطن عبر سلطنة عمان، بعد اسقاط إيران الطائرة الأمريكية المسيّرة، قبل أن ينفي مجلس الأمن القومي الإيراني صحة الخبر.
وادّعى الكاتب السعودي أن المرشد الإيراني علي خامئني “وجّه صفعةً” للوسيط العماني برفضه استلام الرسالة الأمريكية، وأنه “لم يقدّر وساطة سلطان عمان”.
وزاد في إساءته بقوله: “هكذا يعاملون التابع الذليل”.
وقوبلت تغريدة الكاتب السعودي المسيئة بردودٍ لاذعةٍ من قِبل مغرّدين عُمانيين.
وفي ردّه على “الجبرين”، قال حساب “الشاهين” الراصد والمؤثر العماني بـ”تويتر”: ” لو كنا ممن يتبعون ولا يقودون لتبعنا دحلان خانعين منكسرين أذلاء مثلك ممن يخفون العنّة ليتباهون بفحولة العم سام.ولكي يعلم المتابعون من تلقى الصفعة ومن اوجعته فلينظر إلى ردود فعل من ساءهم أن هناك جهود عمانية تمكنت مؤقتاً من إيقاف التصعيد العسكري وبمنتهى الهدوء الإعلامي”.
وأضاف: ” الموضوع الآن بين أمريكا والامبراطورية الفارسية و الامبراطورية العمانية والجهود لازالت تتواصل حتى ذلك الحين نأمل أن يصمت بعض الصعاليك عن رمي التهم على عمان لحين اتضاح الصورة والوصول اما للتهدئة أو التصعيد فالموقف ديناميكي. نرجو ممن هم بمقامكم الاكتفاء بالمشاهدة وتدوين الملاحظات”.
أما “المجتهد العماني” فقال: ” أيها العجوز .. الصفعات ألتي لا تُطيقها بقاع الأرض من يجعلهم الفحل ترامب ضرع بقره ومن ثم يتباهى بالمليارات أمام مناصريه . أليس هذا تقزيماً، وتحقيراً في حقكم ؟. على كل الأصعدة فاشلون ..داخلياً وخارجياً.مراهقاتكم السياسية سوف تجلب لكم النكد، والإرهاق .. أما عُمان ستظل شامخة، عالياً” .
في حين كتب “الصقر الحر” رده على الكاتب السعودي، وقال: ” عمان لها وزنها وثقلها السياسي فهي اكتسبت ذلك من خبره ودراية بتسييس الأمور، أما سياستكم ومعلوماتكم استعملوها لرجال دينكم، وعمان تصفع ولا تُصفع ولا اقول لك الا #الحل_في_مسقط واترك عنك الكذب والتدليس الان الموضوع بيد الكبار اما انتم حدكم دحلان وبنز”.
الشاعرة العُمانية “ريما العلوي” ردّت على طريقتها بأبياتٍ شعرية على إساءة الكاتب السعودي:
العمــــــاني ماتهزّه ڪلمةٍ تنقال عنّه
شامخٍ فـــوق الـــثريا مايطالع للثرى
والعماني قمه قمه يشهد التاريخ بـنّـه
كل امجـــاده تسطر فعله وخيره يُرى
وقال “أحمد العيسائي”: ” كل إناء بما فيه ينضح. البعض من كثر ما قد اعتاد على الذل والهوان وعلى تلقي الصفعات من كل حدب وصوب يخيل إليه رأيت الناس بعين طبعه”.
وغرّد الاعلامي العماني “نصر البوسعيدي” فيي ردّه علة الكاتب السعودي بفيديو لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طالب فيها السعودية بدفع الأموال له مقابل حمايتها، وقال: إن كنا نتحدث عن الصفعات الموجعة فهكذا فعلا يعاملون التابع الذليل”.
وفي وقتٍ سابق الجمعة، نفى مجلس الأمن القومي الإيراني صحة ما أوردته وكالة “رويترز” للأنباء، عن تلقي طهران رسالة من واشنطن عبر سلطنة عمان.
وقال مجلس الأمن القومي الإيراني لقناة “الجزيرة”: “ما ذكر عن تلقي إيران رسالة أمريكية وقبول المرشد لها غير صحيح وننفيه بالكامل”.
كانت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلت عن مسؤولين إيرانيين قولهم إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه تحذيرا مساء الخميس لطهران عبر سلطنة عمان من هجوم وشيك على إيران.
وأفاد المسؤولون الإيرانيون أن ترامب منح الإيرانيين فترة زمنية محددة للرد على رسالته.
وذكروا أنّ إيران ردت بأن المرشد الإيراني علي خامنئي يعارض أي نوع من المباحثات مع واشنطن ولكنه سيقبل الرسالة.
وأشار المسؤولون الإيرانيون إلى أن رد إيران الفوري كان تحذيرا صريحا بشأن العواقب الإقليمية والدولية لأي عمل عسكري.
الضرب في الميت حرام ، خلوه لا تتعبو نفسكم في الرد
أظن أن سبب ايلامكم هي سياستكم التي تفتقر إلى الحكمه والمنطق فطبيعي أن تقابل دوله مثل سلطنة عمان بكل هذا التهكم من امثالكم .
سلطنة عمان لها كبرياءها وستظل دوما شامخه في عهد قائدها الباسل بينما الغير هو من يخضع ويتذلل من أجل أن تسود الحمايه له ولبلده فلتخرس ولاتحاول أن تتفوه بهذا الهراء
اخر ناس ممكن تتحدث عن التابع والمتبوع رهم عبيد ال سعود مايكفي ان الهكم ترامب مسح فيكم الارض ومع ذالك لازلتم توابع خانعين مثل القرعا اللي تتباهي بشعر بنت جارتهم مالت عليكم استحو لا تتحدثون عن التبعيه .
مارأيت اذل واوضع من حكام السعودية والمصيبه انهم يرفعوا رؤوسهم على الناس وهم اذل خلق الله يالبقرة الحلوب