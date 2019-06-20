مغردون قطريون يسخرون من عادل الجبير بعد مهاجمته قطر: المطالب الـ “13” تحولت إلى مطلب واحد

عاود وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، مهاجمة قطر وتكرار اتهاماته المزعومة ضدها، حيث أعلن اليوم، الخميس، أنه “لا حوار مع قطر ما لم تغير سلوكها”.

وبحسب ما نقلته قناة “العربية” المقربة من الديوان الملكي، قال “الجبير” إنه قد فاض الكيل من قطر، وعبر جمود الموقف بين الرياض والدوحة بقوله: “العلاقة مع قطر الآن كما كانت قبل شهر وكما كانت قبل عام”.

الجبير: فاض الكيل من قطر وعليها أن تغير سلوكها إذا أرادت أن نعمل معا #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) June 20, 2019

واستنكر ناشطون إقحام “الجبير” لقطر في كل تصريحاته بمناسبة ودون مناسبة، بدلا من الانشغال أفضل بكيفية وقف صواريخ الحوثي التي استباحت سماء المملكة، أو الرد على تقرير “كالامارد” الذي فضح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومسؤوليته عن اغتيال خاشقجي.

الإعلامية القطرية إلهام بدر سخرت من الوزير السعودي بقولها:”متى ستقول لنا أين جثة جمال خاشقجي حتى نُجبر #قطر على تعديل سلوكها”

بينما رد عليه محمد آل ثاني:”ان تغير سلوك صار مطلب واحد بدل 13 مطلب اذا ارادت أن نعمل معا، بعد ماتنفذون شروط قطر الثلاث بعدها لكل حادثة حديث الظاهر بعد الحوادث الاخيرة واخرها تقرير الامم_المتحدة حول #الشهيد_خاشقجي قاموا يقطون خيط وخيط”

ان تغير سلوك صار مطلب واحد بدل 13 مطلب

اذا ارادت أن نعمل معا🤔

بعد ماتنفذون شروط #قطر الثلاث بعدها لكل حادثة حديث

الظاهر بعد الحوادث الاخيرة واخرها تقرير #الامم_المتحدة حول #الشهيد_خاشقجي قاموا يقطون خيط وخيط

صراحة اعجبتني عبارة اذا ارادت أن نعمل معا😂 https://t.co/5eUeLfyqzq — Mohammad AL-Thani (@AlthaniMbh) June 20, 2019

وتواجه السعودية عدة أزمات دولية غير مسبوقة في تاريخها منذ صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لسدة الحكم، حيث صعدت جماعة الحوثي اليمنية عسكريا ضد السعودية وصار لا يمضي يوم لا يسقط فيه صاروخ حوثي على مطار أو محطة كهرباء أو بترول في المحافظات السعودية الحدودية مع اليمن.

وذلك فضلا عن التقرير النهائي للأمم المتحدة في ملف الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وتوجيه اتهام صريح للنظام السعودي بالوقوف وراء اغتياله في قنصلية بلاده بإسطنبول العام الماضي، وطلب التحقيق المباشر مع ابن سلمان.