مجتهد يؤكد عن مصادر في وزارة الدفاع السعودية التنسيق مع أمريكا بشكل عاجل لتهيئة المواقع العسكرية لضرب إيران

أكد المغرد الشهير “مجتهد” نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة في وزارة الدفاع السعودية، أن أمريكا تنسق الآن مع الديوان الملكي بشكل عاجل لتهيئة المواقع العسكرية السعودية لخدمة أمريكا في مواجهة قريبة.

وقال “مجتهد” في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر حيث يتابعه أكثر من 2 مليون شخص على تويتر، إن تصريح ترمب أن إيران ارتكبت خطأ فادحا بإسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة وقوله ستعرفون طبيعة الرد هو شبه تأكيد بضربة أمريكية.

تصريح ترمب أن إيران ارتكبت خطأ فادحا بإسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة وقوله ستعرفون طبيعة الرد هو شبه تأكيد بضربة أمريكية

في المقابل مصادرنا في وزارة الدفاع السعودية والحرس تؤكد التنسيق مع أمريكا بشكل عاجل لتهيئة المواقع العسكرية السعودية لخدمة أمريكا في مواجهة قريبة — مجتهد (@mujtahidd) June 20, 2019

وتابع:”في المقابل مصادرنا في وزارة الدفاع السعودية والحرس تؤكد التنسيق مع أمريكا بشكل عاجل لتهيئة المواقع العسكرية السعودية لخدمة أمريكا في مواجهة قريبة”

واعتبر مجتهد أن ترامب لا يستطيع شن حرب شاملة على إيران بعد أن نزع عنه الكونجرس صلاحية ذلك، لكن لديه كامل الصلاحية بضربة محدودة “تأديبية”.

ترمب لا يستطيع شن حرب شاملة على إيران بعد أن نزع عنه الكونجرس صلاحية ذلك، لكن لديه كامل الصلاحية بضربة محدودة "تأديبية" ، وهو ما قد يتسبب بردة فعل إيرانية ثم أمريكية، ثم تجبر أمريكا على حرب شاملة مع إيران ويجبر الكونغرس على الموافقة عليها وهو ما يريده ترمب ويريده ابن سلمان — مجتهد (@mujtahidd) June 20, 2019

وأوضح:”وهو ما قد يتسبب بردة فعل إيرانية ثم أمريكية، ثم تجبر أمريكا على حرب شاملة مع إيران ويجبر الكونغرس على الموافقة عليها وهو ما يريده ترمب ويريده ابن سلمان”

هذا وذكرت مصادر مطلعة نقلت عنها وسائل إعلام، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب دعت قيادات الكونغرس إلى البيت الأبيض لإطلاعهم على تطورات الوضع مع إيران في وقت لاحق اليوم الخميس، في أعقاب إسقاط إيران لطائرة استطلاع أميركية مسيرة.

وتابع المصدر قائلا إن الاجتماع الذي يضم كبار قادة الكونغرس الأربعة إضافة إلى رؤساء لجان القوات المسلحة والمخابرات سيعقد في البيت الأبيض الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1900 بتوقيت غرينتش).

واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران ارتكبت خطأ جسيما بإسقاطها طائرة أميركية مسيرة، وقال إن شكل الرد سيحدد قريبا، بينما تصر إيران على أن الطائرة كانت تحلق في أجوائها.

وأثناء استقباله رئيس وزراء كندا جاستن ترودوا بالبيت الأبيض، قال ترامب للصحفيين إن إيران ارتكبت خطأ كبيرا، وإن الطائرة المسيرة كانت في المجال الجوي الدولي عند إسقاطها “ولدينا ما يوثق ذلك”.

وأضاف ترامب أنه لا يشعر أن إدارته تدفعه نحو الصراع وأنها تفعل عكس ذلك تماما في بعض الحالات، وعندما سئل عن شكل الرد على إيران قال “ستعرفون قريبا”.

وأوضح الرئيس الأميركي أن الطائرة المسيرة كانت غير مسلحة، واعتبر أن الأمر كان سيختلف كثيرا لو كانت مأهولة.

وقال أيضا “إيران ربما أسقطت الطائرة المسيرة عن طريق الخطأ.. ربما يكون شخص غبي فعل ذلك”.

كما ذكر مسؤول في البنتاغون أن الوزارة قدمت عدة سيناريوهات لرد عسكري ضد إيران ومنشآتها وأن القرار الآن بيد الرئيس ترامب.

وقبل ساعات، قال ترامب في تغريدة مقتضبة إن “إيران ارتكبت خطأ جسيما!”.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن صباحا أن الطائرة المسيرة، وهي من طراز أم كيو-4سي غلوبال هوك، “تم إسقاطها بنيران الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري” في محافظة هرمزغان جنوبي إيران، وأن الطائرة كانت “تتحرك في سرية تامة” عندما تم إسقاطها.

وحذر قائد الحرس الثوري حسين سلامي من أي اعتداء على إيران، قائلا إن إسقاط الطائرة المسيرة حمل “رسالة واضحة” لواشنطن.

وقال وزير الخارجية جواد ظريف في تغريدة على تويتر إن الولايات المتحدة تشن “إرهابا اقتصاديا” على إيران وتكذب بشأن الطائرة.

كما قال في تغريدة أخرى إن الطائرة المسيرة أقلعت من الإمارات باستخدام تقنية التخفي وانتهكت المجال الجوي الإيراني قبل أن يتم استهدافها قرب جبل مبارك، مضيفا “انتشلنا أجزاء من الطائرة الأميركية العسكرية المسيرة في مياهنا الإقليمية حيث تم إسقاطها”، كما ذكر في التغريدة إحداثيات موقع الاستهداف.