“قتلوه قتلهم الله”.. هكذا علق المفكر الكويتي عبد الله النفيسي على وفاة محمد مرسي

علق المفكر الكويتي البارز، الدكتور عبد الله النفيسي، على وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، أثناء محاكمته الاثنين الماضي في القاهرة.

وقال النفيسي في تغريدة رصدتها “وطن”، :” قتلوه قتلهم الله، لا حول ولا قوّة إِلَّا بالله، إنَّا لله وَإنَّا إليه راجعون”، مضيفاً : ( ولا تحسبنّ الله غافلاً عمّا يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتدّ إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ) هذا وعيد للظالم وتعزيه للمظلوم.

قتلوه قتلهم الله . لا حول ولا قوّة إِلَّا بالله . إنَّا لله وَإنَّا إليه راجعون . ( ولا تحسبنّ الله غافلاً عمّا يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتدّ إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ) هذا وعيد للظالم وتعزيه للمظلوم . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) June 19, 2019

وتوفي الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، الاثنين الماضي، أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر، وأوضح التلفزيون أن “مرسي” تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.

ومساء الإثنين، صرح النائب العام المصري، نبيل صادق، بدفن جثة مرسي.

وفي بيان سابق، أشار صادق أن مرسي “حضر للمستشفى متوفيا في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساء الإثنين (بالتوقيت المحلي/ 14:50 ت.غ)، وقد تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة بجثمانه”.

وسجل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، موقفا إنسانيا وتاريخيا، باعتباره أول زعيم في العالم قدم تعازيه للشعب المصري، وأسرة وأقرباء مرسي، بعد إعلان الوفاة بدقائق.

ووسط ردود فعل دولية ساخنة إثر وفاة مرسي، تنتاب حالة خفوت الأوساط الرسمية المصرية، ولم تصف الأخبار الرسمية مرسي بالرئيس الأسبق واكتفى بعضها باسمه وأخرى بـ”المتهم”.

وكان مرسي يحاكم في 5 قضايا حصل على 3 أحكام نهائية بالسجن في أحداث الاتحادية 22 أكتوبر/تشرين الأول 2016 (حكم نهائي بالسجن 20 عامًا)، وقضية إهانة القضاء 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (حكم نهائي بالسجن 3 سنوات)، وقضية التخابر مع قطر سبتمبر/أيلول 2017 (حكم نهائي بالسجن 25 عاما بتهمة قيادة جماعة عقب تبرئته من التخابر).

وكانت تتم إعادة محاكمته في قضيتي التخابر مع حماس (حكم أولي بالسجن 25 عاما) والتي أجلت لليوم، فضلا عن قضية اقتحام الحدود والهروب من السجون (حكم أولي بالإعدام).

وكان مرسي المحبوس منذ الإطاحة به من الحكم في 3 يوليو/ تموز 2013، ينفي صحة الاتهامات الموجهة إليه في تلك القضايا، ويعتبر أنها محاكمات سياسية، وهو ما تنفيه السلطات، وتشدد على استقلال ونزاهة القضاء.