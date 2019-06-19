“زلزال” يضرب تجمعات الجيش السعودي بعسير .. و”كروز” يُصيب محطة كهرباء بجازان

أعلنت القوة الصاروخية لجماعة الحوثي اليمنية، مساء الاربعاء، قصف محطة الكهرباء بالشقيق في جازان جنوب السعودية بـ صاروخ من نوع “كروز”.

وأكدت القوة -وفق ما أوردت قناة “المسيرة”- التابعة للحوثيين، أن صاروخ “كروز” أصابَ هدفه بمحطة الكهرباء .

ولم يرد –حتّى لحظة كتابة الخبر- أي تعليق من قوات التحالف السعودي – الإماراتيّ.

في ذات الإطار، ذكر مصدر عسكري حوثي، الأربعاء، أنه تم إطلاق صاروخ من طراز “زلزال2” على تجمعات الجيش السعودي قبالة “منفذ علب” بعسير.

وأكد المصدر لـ”المسيرة” أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة وأوقع قتلى وجرحى في صفوف القوات في الموقع المستهدف.

وذكرت “المسيرة” أن عدداً من عناصر الجيش السعودي قتلوا اليوم بكمينين لوحدة الهندسة العسكرية قبالة أبواب الحديد بمحور عسير.