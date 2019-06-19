محمد بن سلمان القاتل الحقيقي لجمال خاشقجي
محمد بن سلمان القاتل الحقيقي لجمال خاشقجي
تقارير

رسمياً .. مقررة الأمم المتحدة: أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع “ابن سلمان” في مقتل خاشقجي ومعاقبته

كتب الأناضول "وطن"
1

أعلنت مقررة ، وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار بينهم ، في قضية مقتل الصحفي بقنصلية بلاده في إسطنبول، العام الماضي.

وأوضحت كالامارد، في تقريرها حول قضية مقتل خاشقجي الأربعاء، أن “على الاعتذار من الحكومة التركية بسبب إساءتها استخدام الامتيازات الدبلوماسية”.

وأضافت أن “مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته الدولة السعودية”.

ولفتت إلى أن السعودية في قتلها صحفيًا “ارتكبت عملًا لا يتفق مع مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة، ألا وهو حماية حرية التعبير”.

كما دعت المقررة الأممية، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى فتح في مقتل خاشقجي.

وشددت على ضرورة إطلاق الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقا في جريمة مقتل خاشقجي عن طريق مكتب التحقيقات الفيدرالي.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

هرّب حوالي 20 مليون حبة بطريقةٍ احترافيّة.. سقوط مهرّب حبوب الكبتاغون المخدرة إلى…

الهدهد

أول رد سعودي رسمي.. تقرير “كالامارد” النهائي عن خاشقجي يستنفر ابن سلمان…

تقارير

بعد نشر الأدلة التي تؤكد مسؤوليته عن قتل خاشقجي، هل سيتمّ اعتقال “ابن…

تقارير

سعوديون شاركوا ضمن وفد بحريني في منتدى داعم لإسرائيل.. هذه كواليس الدور السعودي في…

  1. ابو احمد يقول

    لن يتم شيء فمن يحكم العالم ويدير الرؤساء قرر انهاد الموضوع والتستر علي الجريمه فالقتيل (مسلم ) لايستحق كل هذه المعمعه .
    ولو ان خاشقجي يهودي لقامت الدنيا ولم تقعد .جيم اوفر .القتيل التالي …

    الرد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.