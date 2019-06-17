نجل سلمان العودة يهاجم “السيسي وابن زايد وابن سلمان” بعد وفاة مرسي: نفس الفريق المجرم ونفس الداعمين

شن الدكتور عبدالله العودة نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، هجوما عنيفا على ما وصفهم بـ”طغاة الاستبداد في مصر وفراعنة العالم الإسلامي” بعد وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي واتهمهم بقتله في سجنه.

وقال “العودة” في تغريدات له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن):”طغاة الاستبداد في مصر وفراعنة العالم الإسلامي قتلوا الدكتور #محمد_مرسي في سجون مصر.”

طغاة الاستبداد في مصر وفراعنة العالم الإسلامي قتلوا الدكتور #محمد_مرسي في سجون مصر.

إذا كان هذا تعاملهم مع رئيس مصري، فكيف يكون تعاملهم مع بقية المعتقلين السياسيين؟!

اللهم كن لهم عوناً ومعيناً واجعله دمه لعنة على قاتليه وعلى من دعمهم وأيدهم.. — د. عبدالله العودة (@aalodah) June 17, 2019

وتساءل:”إذا كان هذا تعاملهم مع رئيس مصري، فكيف يكون تعاملهم مع بقية المعتقلين السياسيين؟!”

وتابع نجل العودة ملمحا لتحالف ثلاثي مصر والإمارات والسعودية ضد ثورات الربيع العربي:”الذين تورطوا بمجازر ميدان التحرير ورابعة في مصر وبمجازر إدلب في سوريا وبمجازر فض اعتصام القيادة في السودان وبمجازر طرابلس في ليبيا هم نفس الفريق المجرم ونفس الداعمين.”

الذين تورطوا بمجازر ميدان التحرير ورابعة في مصر وبمجازر إدلب في سوريا وبمجازر فض اعتصام القيادة في السودان وبمجازر طرابلس في ليبيا هم نفس الفريق المجرم ونفس الداعمين.

والآن إحدى نتائج سجون الاستبداد في مصر .. الدكتور #محمد_مرسي رحمه الله رحمة واسعة. — د. عبدالله العودة (@aalodah) June 17, 2019

وأضاف عبدالله:”حقد الطغيان والاستبداد على الدكتور #محمد_مرسي رحمه الله، هو بالدرجة الأولى لأنه الرئيس المدني المنتخب الوحيد، فاسمه يذكّر قاتليه بكل ذلك.”

حقد الطغيان والاستبداد على الدكتور #محمد_مرسي رحمه الله، هو بالدرجة الأولى لأنه الرئيس المدني المنتخب الوحيد.

فاسمه يذكّر قاتليه بكل ذلك.

النضال ضد هذا الظلم لن يموت بسبب القمع والاضطهاد والقتل والتشريد والدماء، بل سيكتسب وقوداً لمرحلة جديدة كبرى من النضال السلمي بإذن الله تعالى — د. عبدالله العودة (@aalodah) June 17, 2019

وحملت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات المصرية المسؤولية، عن وفاة الرئيس السابق محمد مرسي، اليوم الإثنين خلال محاكمته.

وقالت المنظمة: إن الحكومة المصرية، تتحمل مسؤولية وفاة الرئيس محمد مرسي، نظرًا لفشلها بتوفير الرعاية الطبية الكافية أو حقوق السجناء الأساسي”.

وأضافت في أول تصريح للتعليق على وفاة مرسي: نشعر بالحزن لهذا النبأ بشأن الرئيس محمد مرسي بعد سنوات من اعتقال وحشي وغير عادل”.

وكان التلفزيون المصري قال: إن الرئيس المصري السابق محمد مرسي، توفي خلال جلسة محاكمته اليوم الإثنين.

وأشارت إلى أن مرسي وخلال المحاكمة طلب من القاضي الحديث وبعد رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها.

ولفتت صحف مصرية إلى أنه تم نقل الجثمان إلى المستشفى.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية حالة الاستنفار القصوى في البلاد بعد إعلان وفاة أول رئيس مدني منتخب لمصر خلال جلسة محاكمته، بحسب زعم التلفزيون المصري.