الديوان الملكي السعودي طلب من جهة حكومية إعداد تقرير عن مخاطر هجمات الحوثي المتوقعة.. النتائج جاءت كارثية “مروعة”

كشف السياسي والناشط السعودي البارز، حمزة الحسن، وفق تسريبات وصلت إليه أن الديوان الملكي السعودي طلب من جهات ووزارات حكومية تقديم قراءاتها وتقييمها للمخاطر التي تتعرض لها من قبل (الحوثيين) وبالذات الطائرات المسيّرة.

وقال في سلسلة تغريدات له رصدتها (وطن) إن الجهة الحكومية المعنية قالت في تقرير لها بأن ضرب محطات توليد الكهرباء في الرياض يمثل خطورة أكبر بكثير من ضرب خطوط المياه التي تغذي نحو ثمانية ملايين يعيشون في الرياض (بينهم ٣.٥ مليون اجنبي).

معلومة وليس تحليلا: طلب الديوان الملكية من جهات ووزارات حكومية تقديم قراءاتها وتقييمها للمخاطر التي تتعرض لها من قبل (الحوثيين) وبالذات الطائرات المسيّرة ومدى الاستعدادات لحماية المنشآت المدنية.

إحدى الجهات الحكومية قدّمت رؤيتها بأن شبكات الكهرباء بالذات تمثّل خاصرة ضعيفة. — حمزة الحسن (@hamzaalhassan) June 17, 2019

وحذر التقرير بحسب “الحسن” بأن انقطاع التيار الكهرباء سيؤثر أيضاً على إمدادات المياه لسكان العاصمة، وسيؤثر أيضاً على محطات التحلية ومعالجة مياه المجاري، كما سيكون له آثار خطيرة على أداء المؤسسات الحكومية والوزارات وحتى المستشفيات التي لا توجد في بعضها بدائل للطاقة، وبعض البدائل لم تتم تجربتها.

الجهة الحكومية المعنية قالت في تقرير لها بأن ضرب محطات توليد الكهرباء في الرياض يمثل خطورة أكبر بكثير من ضرب خطوط المياه التي تغذي نحو ثمانية ملايين يعيشون في الرياض (بينهم ٣.٥ مليون اجنبي).

التقرير: استهداف محطات الطاقة الـ ١٣ في الرياض وما حولها له آثار كارثية يصعب حصرها. — حمزة الحسن (@hamzaalhassan) June 17, 2019

وأشار التقرير الى أن محطات وقود السيارات ستعاني هي الأخرى في تقديم خدماتها للزبائن في حال انقطع التيار الكهربائي. وفي حال تعطلت الخدمات البنكية أو حتى بعضها، فيحتمل بنسبة عالية حدوث فوضى أمنية تصعب معه السيطرة على غضب السكان.

وحذر التقرير بأن انقطاع التيار الكهرباء سيؤثر أيضاً على امدادات المياه لسكان العاصمة، وسيؤثر أيضاً على محطات التحلية ومعالجة مياه المجاري، كما سيكون له آثار خطيرة على أداء المؤسسات الحكومية والوزارات وحتى المستشفيات التي لا توجد في بعضها بدائل للطاقة، وبعض البدائل لم تتم تجربته. — حمزة الحسن (@hamzaalhassan) June 17, 2019

وفي حين اقترح التقرير زيادة الحماية لمحطات توليد الطاقة الـ ١٣.. رجح حدوث هجرة داخلية وخارجية كبيرة للسكان والمقيمين في حال استمرّ انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من أسبوعين.

وفي حين اقترح التقرير زيادة الحماية لمحطات توليد الطاقة الـ ١٣.. رجح حدوث هجرة داخلية وخارجية كبيرة للسكان والمقيمين في حال استمرّ انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من أسبوعين. — حمزة الحسن (@hamzaalhassan) June 17, 2019

وأعلن الحوثيون أنهم هاجموا مجددا مطار أبها (جنوبي السعودية) بطائرة مسيرة فجر اليوم الاثنين، وقالوا إن الهجوم أوقف الملاحة الجوية من المطار وإليه.

وقالت قناة المسيرة -الناطقة بلسان جماعة الحوثي في اليمن- “شن سلاح الجو المسير هجوما بطائرة “قاصف K2″ على مطار أبها بعسير (جنوبي السعودية)، وأفادت الأنباء القادمة من مطار أبها بتوقف حركة الملاحة الجوية”.

ولم يصدر على الفور بيان من السلطات السعودية لتأكيد أو نفي هذا الهجوم.

وشن الحوثيون هجمات متكررة على مطار أبها منذ الأربعاء الماضي، أبرزها هجوم بصاروخ كروز أدى إلى إصابة 26 شخصا بجروح.

وأعلن الحوثيون السبت قصف مطاري أبها وجازان (جنوبي السعودية) بطائرات مسيرة ضمن عملية وصفوها “بالواسعة والنوعية”.