استشهاده “حدث جلل” سيغير المسار.. هكذا علق عزمي بشارة على وفاة أول رئيس منتخب في مصر

اعتبر المفكر العربي المعروف الدكتور عزمي بشارة، وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي “حدث جلل” ستكون له رمزية كبرى في مسيرة الشعب المصري.

ووصف “بشارة” في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) وفاة “مرسي” بأنها استشهاد الرئيس المنتخب في السجن بعد محاكمته من صغار الجلادين بلا جرم سوى كونه رئيس منتخب.

استشهاد الرئيس المنتخب محمد مرسي في السجن بعد محاكمته من صغار الجلادين بلا جرم سوى كونه رئيس منتخب ، حدث جلل ستكون له رمزية كبرى في مسيرة الشعب المصري والشعوب العربية من اجل الحرية والكرامة . — عزمي بشارة (@AzmiBishara) June 17, 2019

وقال إنه وفاته ستكون “حدث جلل ستكون له رمزية كبرى في مسيرة الشعب المصري والشعوب العربية من اجل الحرية والكرامة.”

وقبل وفاته مباشرة، طلب الرئيس المصري المعزول محمد مرسي من القاضي السماح له بالكلام، وتحدث عدة دقائق ثم تعرض لإغماء توفي على إثره.

الموقع الرسمي لحزب الحرية والعدالة قال إن مرسي قال في كلماته الأخيرة إنه “يتعرض للموت المتعمد من قبل سلطات الانقلاب، وإن حالته الصحية تتدهور، وإنه تعرض للإغماء خلال الأسبوع الماضي أكثر من مرة دون علاج أو إسعاف”.

بدورها، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصدر قضائي فضل عدم كشف اسمه لأسباب أمنية، أن مرسي طلب التحدث أثناء المحاكمة في قضية التخابر مع قطر.

وأشار إلى أن مرسي تحدث لمدة عشرين دقيقة، وأكد أن لديه أسرارا كثيرة، مضيفا أنه لو كشف هذه الأسرار فسيفرج عنه، بيد أنه قال إنه لن يكشفها لأنها ستضر بأمن مصر القومي.

وأضاف المصدر القضائي أنه بعد دقائق فقط من مداخلته، انهار مرسي داخل القفص الزجاجي.

بدوره، نقل مراسل الجزيرة نت محمد سيف الدين عن شاهد عيان حضر جلسة المحاكمة اليوم أن محامي مرسي ترافع مطالبا ببطلان المحاكمة، ثم تحدث مرسي كاشفا عن امتلاكه مستندات خاصة بها معلومات مهمة يريد عرضها في محاكمة خاصة.