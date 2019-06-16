تفاصيل مثيرة للاشمئزاز .. خرج من المسجد وهتك عرض موظفة داخل حافلة في دبي!!

أقدم سائق آسيوي على هتك عرض موظفة من جنسيته داخل حافلته، بعد خروجه من أداء صلاة الظهر، مستغلاً انفراده بالمجني عليها داخل الحافلة التي أوقفها في ساحة رملية بالقرب من أحد مساجد الجافلية في إمارة دبي في الإمارات.

وجاء في التحقيقات، أن المتهم البالغ من العمر 27 عاماً، استغل انفراده بالمجني عليها البالغة من العمر 24 عاماً ، وهي مندوبة مبيعات تعمل في مركز تجاري، لحظة توصيلها إلى وجهتها، حيث أوقف الحافلة في ساحة رملية وأدى الصلاة، ثم عاد بعد نحو 5 دقائق، وطلب منها التوجه إلى مقعد في مؤخرة الحافلة، وطلب ممارسة الفاحشة معها لكنها رفضت، فصفعها على وجهها وهددها بالقتل، وخنقها بيديه وحاول اغتصابها لكنه لم يتمكن، فهتك عرضها بالرغم من مقاومتها واستغاثتها، وكذا بالرغم من قولها له” أنا مسلمة، وأنت مسلم، فكيف تقبل ذلك؟ ألا يوجد لك أخوات؟.

كما جاء في التحقيقات أن المتهم هدد المجني عليها بإحضار أصدقائه لاغتصابها في الحافلة ما لم توافق على تمكينه من نفسها، مثلما هددها بالانتحار إذا توجهت إلى الشرطة وأبلغتها عن تعرضها لهتك العرض ومحاولة اغتصاب، مدعياً لها أنها إذا فعلت ذلك فإن حياته “ستنتهي”.بحسب “الإمارات اليوم”