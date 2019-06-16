بعد أيام على تصريحات باسيل.. “شاهد” مسؤول لبناني يثير أزمة جديدة مع السعودية ويكشف مفاجأة صادمة عن ظاهرة التسول

فجر مدير المركز الدولي للإعلام والدراسات في لبنان، رفيق نصرالله، موجة غضب واسعة، في الشارع السعودي، بعد تصريحات أدلى بها حول المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أيام قليلة من الضجة التي أثارها وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل حول العمالة اللبنانية في السعودية.
وقال نصرالله، في المقابلة التي أجراها على قناة OTV لمقدم البرنامج: “وين أكثر بلد فيه تسول؟” فيجيبه المقدم: “لبنان؟” ليقول نصرالله: “رح تتفاجئ إذا بقلك السعودية؟ أنا مرقت في 1979-1980 جئت بالبر من الإمارات إلى لبنان المناطق التي شفتها بعرعر بتفرجيك وكأنهم بزمن المماليك”.
ورد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، على مقطع الفيديو قائلا في تغريدة: “يتساءل الضيف:- وين أكتر بلد فيه تسول.. المذيع مجيبا بتساؤل:- لبنان؟.. فيرد الضيف:- (رح تتفاجأ..السعوديّييي)طبعا يعني السعودية.. وأنا أسأل نفسي وأجيب:- س:-وين أكثر بلد فيه زبالة ج:-لبنان وما (رح تتفاجأ) من كثرة الزبالة صاروا يستضيفوها في البرامج”.
وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، قد تعرض لموجة من الانتقادات من شخصيات ووسائل إعلام سعودية بسبب ما وصف بإقحام السعودية في تغريدة كرسها للدفاع عن “اليد العاملة اللبنانية”. قائلا: “من الطبيعي أن ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه أي يد عاملة أخرى أكانت سورية فلسطينية فرنسية سعودية إيرانية أو أمريكية فاللبناني “قبل الكل”.