مشاجرة نسائية
مشاجرة نسائية
حياتنا

هذا ما فعلته زوجة كويتية بمجموعة من الفتيات تحرّشن بزوجها أمامها!!

كتب وطن
0

نشبت مشاجرة نسائية في أحد مقاهي المجمعات بمنطقة السالمية في بسبب الغيرة الشديدة لإمرأة.

واعتدت مجموعة من الفتيات بالضرب على فتاة قامت بمهاجمتهن بعد أن أخذن يتحدثن بصوت عالٍ وبتحرش متعمد بزوجها، وفقدت المرأة أعصابها وتهجمت على إحداهن، بعد أن تلفظت عليها بألفاظ غير لائقة.

وعندما احتدمت المشاجرة قامت بقية الفتيات بضرب الزوجة وسط محاولات مستميتة من زوجها لتخليصها من أيدي الفتيات، حتى وصل رجال الأمن إلى الموقع بعد بلاغ استغاثة، ليحال المتشاجرين إلى مخفر السالمية.

الطريف في الواقعة أن صاحب المقهى ذهب للمخفر، وطالب بالإدعاء على المتشاجرين لدفع مبالغ الخسائر التي لحقت بالمقهى بسبب المشاجرة وطلب إثبات حالة. 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

المتحدث باسم نتنياهو “يصفق” لـ”أكاديمية كويتية” تطاولت على…

حياتنا

الأمن ضبطهما متلبسيْن .. كويتي وسورية يمارسان الجنس داخل مركبة!

الهدهد

أحمد الجارالله يتطاول على كمال الخطيب ويصفه بـ”عبدالله بن سلول الجديد”…

حياتنا

في شوارع الكويت .. تداول فيديو لشخص عارٍ من الملابس والداخلية توضح!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.