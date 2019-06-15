هذا ما فعلته زوجة كويتية بمجموعة من الفتيات تحرّشن بزوجها أمامها!!

نشبت مشاجرة نسائية في أحد مقاهي المجمعات بمنطقة السالمية في الكويت بسبب الغيرة الشديدة لإمرأة.

واعتدت مجموعة من الفتيات بالضرب على فتاة قامت بمهاجمتهن بعد أن أخذن يتحدثن بصوت عالٍ وبتحرش متعمد بزوجها، وفقدت المرأة أعصابها وتهجمت على إحداهن، بعد أن تلفظت عليها بألفاظ غير لائقة.

وعندما احتدمت المشاجرة قامت بقية الفتيات بضرب الزوجة وسط محاولات مستميتة من زوجها لتخليصها من أيدي الفتيات، حتى وصل رجال الأمن إلى الموقع بعد بلاغ استغاثة، ليحال المتشاجرين إلى مخفر السالمية.

الطريف في الواقعة أن صاحب المقهى ذهب للمخفر، وطالب بالإدعاء على المتشاجرين لدفع مبالغ الخسائر التي لحقت بالمقهى بسبب المشاجرة وطلب إثبات حالة.



