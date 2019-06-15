بعد توجيه ضربات قاصمة ودقيقة لأهداف حيوية.. قيادي حوثي يتوعد السعودية بـ”المعركة الكبرى” التي ستبدأ بالزحف

توعد قيادي حوثي السعودية بمزيد من الضربات تجاه أهداف حيوية مؤثرة في المملكة، وذلك بعد الخسائر الفادحة التي سببتها هجمات الحوثي الأخيرة بالطائرات المسيرة على مطارات المملكة ومنشآتها النفطية.

محمد ناصر البخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة “الحوثي” قال في تدوينة له بفيسبوك رصدتها (وطن) إن ما أسماه “موعد المعركة الكبرى اقترب”، وأن “من حق الشعب اليمني الزحف على العدو في عقر داره وتعويض خسائره المادية “.

مع اقتراب موعد المعركة الكبرى من حق الشعب اليمني الزحف على العدوا في عقر داره وتعويض خسائره المادية ولكن على القبائل… Posted by ‎محمد ناصر البخيتي Mohammed Al-Bukaiti‎ on Friday, June 14, 2019

وأضاف:”لكن على القبائل اليمنية التفريق بين الممتلكات العامة وبين الممتلكات الخاصة وتنسيق الجهود مع القبائل اليمنية والأحرار في بلاد الحرمين الشريفين لأننا مُحرِرُون ولسنا محتلين”.

وتصاعدت حدة الهجمات الجوية خلال الأيام الماضية بالطائرات المسيّرة التي يطلقها الحوثيون من الأراضي اليمنية ضد المنشآت الحيوية السعودية.

وقد اعترفت السعودية الأربعاء الماضي أن 26 مدنيا أصيبوا من جراء سقوط مقذوف حوثي على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.

وأصبح الحوثيون يطلقون التهديدات تلو التهديدات ضد السعودية والامارات «بثقة تامة» مع تحقيقهم الكثير من الأهداف العسكرية وتمكنهم العديد من الأماكن الحيوية في قلب السعودية و تهديدهم الجدي للإمارات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي تأكيده أن “مقذوفا معاديا حوثيا سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة”.

وكانت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين في اليمن ذكرت أنه تم استهداف مطار أبها بصاروخ كروز.

وقبل أسبوعين كانت جماعة الحوثي، أعلنت السيطرة على 20 موقعا عسكريا للجيش السعودي في نجران، جنوبي المملكة.