هكذا ردت غادة عويس على “المطرفي” بعد دعوته لقتلها وزملائها ودك مبنى “الجزيرة” فوق رؤوسهم بقطر

شنت الإعلامية والمذيعة المعروفة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، هجوما حادا الصحافي السعودي خالد المطرفي المقرب من النظام والمدير السابق لمكتب العربية بالسعودية، بعد دعوة الأخير لقتل صحافيي الجزيرة ودك مبنى القناة في قطر على رؤوسهم بقصف سعودي.

واقترحت “عويس” في تغريدة لها على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) رفع دعوى قضائية على المطرفي وبأسرع وقت بتهمة التحريض على قتل مدنيين تحديدا صحفيين.

نعم إنها الدعشنة!هؤلاء هم الدواعش،فالمدعو خالد المطرفي داعشي التربية إرهابي يحرّض على قتل مدنيين وكل من ليس على هواه يقابله بالدعوة لقتله وقصفه بالطائرات وذبحه بالمنشار!

من جانبي أقترح رفع دعوى عليه وبأسرع وقت بتهمة التحريض على قتل مدنيين تحديدا صحفيين!يجب سجن هذا الغوريلا بقفص https://t.co/WkuxKQq5Wz — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) June 13, 2019

وقالت:”نعم إنها الدعشنة!هؤلاء هم الدواعش،فالمدعو خالد المطرفي داعشي التربية إرهابي يحرّض على قتل مدنيين وكل من ليس على هواه يقابله بالدعوة لقتله وقصفه بالطائرات وذبحه بالمنشار! يجب سجن هذا الغوريلا بقفص”

وتابعت مذيعة “الجزيرة” هجومها العنيف على الصحافي السعودي المقرب من الديوان الملكي:”لو أردنا تطبيق القانون الدولي لكنت انت ومعلمك #مبس وصديقه #مبز الان امام المحكمة اولا لقتل المدنيين باليمن وثانيا بسبب الحصار الجائر ضد المدنيين بقطر.”

لو أردنا تطبيق القانون الدولي لكنت انت ومعلمك #مبس وصديقه #مبز الان امام المحكمة اولا لقتل المدنيين باليمن وثانيا بسبب الحصار الجائر ضد المدنيين بقطر. ولو عاد إلي شخصيا تطبيق العدالة لكنت سجنت معلمك في زنزانة مع صورة الصحفي الشهيد #جمال_خاشقجي وعزلته الى ان يعترف اين هي جثته! https://t.co/bCj1PZC0Rr — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) June 12, 2019

وأضافت:”ولو عاد إلي شخصيا تطبيق العدالة لكنت سجنت معلمك في زنزانة مع صورة الصحفي الشهيد #جمال_خاشقجي وعزلته الى ان يعترف اين هي جثته!”

وكان خالد المطرفي دون في تغريدة رصدتها “وطن” ما نصه ( من حق التحالف العربي وفقا للقانون الدولي ليس فقط استهداف منصات اطلاق الصواريخ التي استهدفت مطار أبها بل أيضا من قام باصدار الأوامر أو مولها أو دعمها في الإعلام”

وتابع:”مما يعني بأن #قناة_الجزيرة في #قطر يمكن أن تكون أحد الأهداف التي يجوز استهدافها من التحالف لدعمها لتلك العملية الإرهابية.”

وغالباً ما يزج النظام السعودي، بقطر ووسائل اعلامها في أي صراع يدور في المنطقة، بعد أن فرضت السعودية والإمارات والبحرين حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على قطر قبل عامين من الآن.

وأعلن الحوثيون استهداف مطار أبها جنوبي السعودية بصاروخ “كروز”، وقالوا إن الهجوم أصاب برج المراقبة في المطار بدقة، وعطل حركة الملاحة.