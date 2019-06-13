“شاهد” لحظات الرعب.. كاميرا المراقبة بمطار أبها وثقت لحظة سقوط صاروخ “كروز” الحوثي

تمكنت كاميرا المراقبة بصالة الوصول في مطار أبها السعودي، من توثيق لحظة سقوط الصاروخ من نوع “كروز” الذي أطلقه الحوثيون على المطار وتسبب في إصابة 26 شخصا بحسب السلطات السعودية.

وسائل الإعلام السعودية نشرت، اليوم الخميس، مقطع فيديو للحظة تعرض مطار أبها الدولي جنوب السعودية، لهجوم صاروخي من قبل جماعة أنصار الله فجر أمس الأربعاء.

وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية إن الفيديو سجلته كاميرات المراقبة بالمطار.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، إصابة 26 مدنيا إثر سقوط مقذوف حوثي، على صالة القدوم بمطار أبها الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن “مقذوف معادي حوثي سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي”، مشيرا إلى أنه يجري العمل لتحديد نوعيته.

وبحسب المالكي، فإن سقوط الصاروخ “أدى إلى إصابة 26 مدنيا من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم (3) نساء (يمنية، هندية، سعودية) و(2) طفلين سعوديين، وتم نقل 8 حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار”.

وتابع: أن “قيادة القوات المشتركة للتحالف، وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميلشيا الحوثية الإرهابية، ستتخذ إجراءات صارمة عاجلة وآنية لردع هذه الميلشيا الإرهابية”، مؤكدا أن القصف “قد يرقى إلى جريمة حرب”.

وأعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، قصف مطار في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وقالت قناة “المسيرة” الناطقة باسم “أنصار الله” إن القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت صاروخا من نوع كروز على مطار أبها في عسير. ونقلت القناة اليمنية عن مصدر في القوة الصاروخية، إن الصاروخ أصاب هدفه بدقة، مضيفا أن القصف أدى إلى توقف الملاحة الجوية في المطار.