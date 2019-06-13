تفاصيل جديدة حول ما حصل في خليج عُمان.. طوربيد ضرب احدى ناقلتي النفط قبالة الإمارات وهذا ما جرى لطاقهما

ذكرت صحيفة “تريد ويندز” المعنية بالشحن، الخميس، أن طوربيدا أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة (فرونت لاين) النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات.

وكان مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني قد قال يوم الخميس إنه على علم بحادث في خليج عمان قرب الساحل الإيراني.

وفي تفاصيل أكثر قال مصدر لوكالة الانباء الإيرانية الرسمية، إن سفن إيرانية انقذت “44” بحاراً أجنبياً بعد تعرض ناقلتي نفط لهجوم بخليج عمان.

وقالت مصادر مطلعة أنه تم إخلاء ناقلتي نفط في مياه خليج عمان بعد وقوع انفجارات وحرائق على متنهما، وتم إعلان التأهب، وسط حالة التوتر التي تسود المنطقة.

وقالت وكالة رويترز إن أربعة مصادر تعمل في مجال الشحن البحري والتجارة أكدت إخلاء الناقلتين، وأن أفراد طاقميهما بخير، مضيفة أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها “فرونت ألتير”، في حين تحمل الثانية اسم “كوكوكا كاريدجس” وترفع علم بنما.

كما نقلت رويترز عن طاقم الناقلة “كوكوكا كاريدجس” أنها ما تزال في منطقة خليج عمان ولا تواجه الغرق، وتم انتشال قبطان وطاقم الناقلة من قارب إنقاذ، حيث أصيب أحد أفراد الطاقم بإصابة طفيفة، بعدما تسبب “هجوم” في أضرار بالجانب الأيمن من الناقلة.

ووفقا لوكالة بلومبيرغ الأميركية فإن إحدى الناقلتين نرويجية، وقالت إن حريقا شبّ فيها بعد أن شحنت حمولتها من نفط أبو ظبي، وقبل أن تنطلق في البحر.

وذكرت بلومبيرغ أن مشغلي إحدى ناقلتي النفط وصفوا الحادث بأنه بفعل هجوم.

وأعلن الأسطول الأميركي الخامس أنه تلقى نداءات استغاثة، وقال إن قواته موجودة في المنطقة وتقدم المساعدة.

يتبع…