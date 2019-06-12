فيديو| مشهد مروّع .. تعذيب وحشي لذئب قبل قتله بالرصاص والدّهس تحت عجلات سيارة!

تعرّض راعي أغنام من جمهورية داغستان جنوبي روسيا، لانتقادات شديدة عقب قيامه ببث فيديو مروّع يظهر قيامه بتعذيب ذئب، قبل قتله.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن تقارير محلية، أن راعي الأغنام وصديقاً له يتهمان الذئب بقتل 200 رأس غنم، وأنهما قررا قتله، فقام أحدهما بإطلاق النار على إحدى ساقيه الخلفيتين، ثم طارداه بالسيارة لمدة نصف ساعة، حتى تمكنا من دهسه بالسيارة؛ لينتهي الحيوان وساقاه الأماميتان تحت عجلات السيارة وهو يئن محاولاً تحرير نفسه دون جدوى.

ويسمع صوت أحد الراعييْن، وهو يقول: “إنه مقبوض عليه، هذا الحيوان خطر، ولو تحرّر من السيارة سيقتلني”، ويضيف الصوت: “أعد لي أغنامي أو أقتلك، عموماً سوف تموت حالاً برصاصة في رأسك”.